Come risparmiare benzina in auto, i consigli utili

La benzina, malgrado il governo abbia prorogato fino al 5 ottobre il taglio di 30 centesimi al litro, continua ad avere prezzi elevati. Certo, non siamo più oltre i due euro come accaduto nei mesi scorsi, ma il suo costo incide ancora notevolmente sulle tasche degli italiani. Per cercare, quanto possibile, di risparmiare, il portale SOStariffe.it ha stilato un elenco di consigli utili per limitare i consumi.

I consigli prendono in considerazione un auto-tipo del peso di 1.200 kg, ipotizzando un prezzo medio della benzina di 1,76 al litro. Il veicolo preso come esempio ha un consumo medio di 7 litri ogni 100 km nel ciclo urbano, 5,3 litri ogni 100 km nel ciclo combinato e 4,8 litri circa ogni 100 km nel ciclo extraurbano.

1. Attenzione allo stile di guida

Una guida fluida e scorrevole, senza strappi, brusche accelerazioni e frequenti cambi di andatura, consente di risparmiare fino al 30% di carburante. Mantenere un'andatura costante nella guida di tutti i giorni permette di ottimizzare i consumi, aumentando i chilometri di percorrenza. Uno stile di guida attento, nell'esempio proposto, consente di risparmiare circa 1,59 litri di carburante, pari a 2,79 euro in meno ogni 100 km.

2. Attenzione ai limiti di velocità

La velocità influisce sui consumi. Guidando in autostrada, se riduciamo la velocità media di soli 10 km all'ora, passando ad esempio da 130 a 120 km/h, è possibile risparmiare un litro di carburante ogni 100 chilometri. In questo modo il risparmio sulle lunghe percorrenze sarà significativo.

3. Non esagerare con il climatizzatore

Un uso attento del climatizzatore incide sulla spesa per il carburante. Se durante il viaggio in auto teniamo costantemente accesa l'aria condizionata, questo comporta un aumento dei consumi di carburante di circa il 15%, con picchi maggiori per l'uso in città. Se riduciamo la temperatura o il tempo di utilizzo, facendo ad esempio ogni tanto delle pause, possiamo alleggerire di almeno il 5% dei consumi complessivi. SOStariffe.it ha stimato un risparmio di un quarto di litro di benzina (pari a 0,44 euro) ogni 100 km per l'esempio considerato.

4. Spegnere il motore in caso di brevi soste

Quando siamo fermi al semaforo, l'auto accesa continua a consumare. Se il nostro veicolo è privo del sistema Start & Stop, diffuso sulle auto di ultima generazione, che garantisce un taglio del 10% dei consumi, è buona norma quindi spegnere l'auto in caso di soste maggiori al minuto. Una piccola dritta che consente un risparmio di mezzo litro di benzina ogni 100 km di percorrenza, pari a circa 0,88 euro.

5. Controllare la pressione degli pneumatici

Gli pneumatici vanno conservati in buone condizioni e alla pressione indicata dal produttore. Circolare con una pressione più bassa di soli 0,5 bar rispetto a quella ideale produce consumi extra del 5%, oltre a rischi per la sicurezza. Rispettare il livello corretto di pressione delle gomme consente un risparmio di 0,25 litri di benzina (pari a 0,44 euro) ogni 100 km.

6. Fare rifornimento dove costa meno

Altra utile dritta per abbassare lievemente i consumi è rintracciare i distributori dove la benzina costa meno oppure quelli indipendenti. Il risparmio garantito varia in base al prezzo al litro praticato, ma in media, possiamo stimare un taglio di almeno 10 centesimi al litro, che si traducono in 0,53 euro risparmiati ogni 100 km.

7. Attenzione al carico trasportato

Si sa che maggiore è il carico di un mezzo, più alto sarà il consumo. Perché dunque trasportare inutili carichi extra? Eliminando 50 kg di peso extra (ad esempio oggetti dimenticati nel portabagagli) è possibile ridurre del 4% i consumi di carburante, se consideriamo un'auto da 1200 kg. Ciò significa 0,2 litri in meno (circa 0, 35 euro in meno) ogni 100 km.