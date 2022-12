Cenone di Capodanno, come risparmiare: i consigli utili

Manca ormai poco all'ultimo giorno di questo 2022 e, come da tradizione, coloro che festeggeranno la notte di San Silvestro in casa con amici e parenti stanno iniziando a preparare il menù del cenone. Un'occasione in cui si finisce spesso con il spendere una cifra elevata, ma, mettendo in pratica alcuni accorgimenti, è possibile risparmiare qualcosa: vediamo i consigli del noto sito Agrodolce.

Fare la spesa con largo anticipo

Prima arrivate, meno spendete. Alimenti deperibili a parte, a meno che non possiate congelarli, è consigliabile decidere il prima possibile menù andando a munirvi di tutti gli ingredienti necessari, possibilmente in offerta, con largo anticipo.

Semplificare le ricette

Semplificare è il segreto per utilizzare ingredienti di qualità senza spendere una fortuna. Cercate quindi di pensare a ricette di grande semplicità ma, allo stesso tempo, d'effetto. Non c'è quindi bisogno di cimentarsi in capesante scottate e risotti all'astice, puntando, al contrario su un menù che utilizzi prodotti di stagione e locale: in questo modo spenderete meno e spenderete meglio.

Riciclare dal cesto

Se a Natale avete ricevuto un cesto di prodotti alimentari, potete attingervi a piene mani: a meno che i contenitori non siano stati già aperti, non si tratta di un vero e proprio riciclo, ma di un modo intelligente per utilizzare al meglio quegli ingredienti.

Preparare in casa, preparare insieme

Non c'è niente di male a chiedere aiuto e dividersi i compiti. Preparate in casa e insieme ai vostri amici quello che serve per la cena: ciascuno può occuparsi di una portata diversa e, così facendo, il menù del vostro cenone non peserà su una sola persona.

Una ricca mise en place

Necessario, infine, dedicare il giusto tempo alla mise en place. Al bando piatti e stoviglie di plastica, costosi oltre che non eccelsi dal punto di vista estetico. Il segreto è abbellire ogni posto con un bel servizio completo e qualche decorazione particolare. Se non ne siete provvisti, chiedete ai vostri genitori o ai vostri nonni se ve ne possono prestare uno per l'occasione.