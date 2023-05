Hotel storici d'Italia, il Royal Victoria di Pisa nella guida di Sky

Prestigioso riconoscimento per il Royal Victoria Hotel. La struttura di Lungarno Pacinotti è stata infatti inserita nella lista dei venti hotel storici d'Italia compilata dalla rubrica 'On the road' di Sky TG24. "Aperto al pubblico dal 1837 - si legge sul tg24.sky.it -, l'Hotel Royal Victoria di Pisa ha ospitato personaggi come Charles Dickens, Emile Zola e Giacomo Puccini. Unico albergo della città ad affacciarsi sui lungarni Pisani, è posto sotto tutela dello Stato fin dal 1912. Situato a pochi passi dalla Torre Pendente e dai principali musei, offre un panorama indimenticabile sulla Pisa medievale. L'Hotel Royal Victoria, fin dalle origini, è stato gestito dalla famiglia Piegaja (o Piegaia) giunta alla sesta generazione. Parte dei Locali storici d'Italia, l'albergo al suo interno conserva gli arredi realizzati tra il 1837 ed il 1962 così come la pavimentazione originale in graniglia e marmo dei primi anni del secolo scorso e i soffitti affrescati presenti in molte camere".

La struttura combina il fascino di un edificio storico con comfort moderni, in un equilibrio perfetto tra passato e presente. "Questo riconoscimento - dichiarano dal Royal Victoria Hotel - conferma la nostra dedizione alla conservazione della ricca storia italiana, offrendo nel contempo un'ospitalità senza pari ai nostri ospiti, e rafforza ulteriormente la nostra reputazione e impegno nel settore dell'ospitalità. Ciò evidenzia l'importanza di preservare la nostra eredità culturale e la responsabilità che abbiamo nel mantenere viva la storia della nostra città e del nostro paese. Il Royal Victoria Hotel, nato nel 1050 come "Foresteria dei Vinajoli", dal 1428 "Locanda della Vittoria" è più che un semplice luogo di pernottamento. È un luogo che riflette la storia, l'arte e la cultura italiana e che offre ai suoi ospiti un'esperienza unica. Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno per il patrimonio storico e culturale di Pisa e di tutta l'Italia".

"Teniamo molto a ringraziare gli ospiti, il nostro team e tutti coloro che hanno sostenuto il Royal Victoria Hotel nel corso degli anni - afferma la famiglia Piegaja -. Siamo entusiasti di continuare a celebrare la storia di Pisa e a fornire un'ospitalità eccezionale nei prossimi anni".