TheFork Awards 2023, tre ristoranti della Toscana in nomination

Ci sono anche tre locali della Toscana tra i 43 ristoranti in lizza per i The Fork Awards 2023, il progetto lanciato da TheFork, app leader nella prenotazione online, in partnership con Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d'autore, dedicato alle nuove aperture e alle nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. In lizza, per la nostra regione, ci sono il Da Gigi di Marina di Pietrasanta (Lucca) ed i fiorentini Il Gusto di Xinge e Saporium. Il ristorante che si aggiudicherà il maggior numero di preferenza otterrà l'esclusivo People's Choice Award. Votando, inoltre, si partecipa al concorso dedicato all'iniziativa e si potranno vincere due posti all'esclusiva cena di gala o una delle 50 Gift Card TheFork da 50 euro il palio. Proprio la serata di gala costituisce la fase conclusiva dell'iniziativa: l'evento di premiazione vero e proprio che, quest'anno, si terrà il 24 ottobre al Palazzo Mezzanotte a Milano.

Come votare

Per votare bastano tre semplici passaggi: andare sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e cliccare su "Vota ora"; scegliere il ristorante che si vuole sostenere tra i 43 nominati; una volta atterrati sulla scheda del ristorante, inserire nel box in alto la stessa e-mail utilizzata sul proprio account di TheFork e cliccare su "Vota".