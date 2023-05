U-Vibe, a Pisa nasce l'innovativo sistema di cucina smart

Un nuovo, innovativo prodotto di cucina che sta rivoluzionando il mondo della gastronomia. Questo è U-Vibe, creato dall'imprenditore classe 1993 Davide Cocchiola, residente a Pisa. Il prodotto, che unisce tecnologia all'avanguardia e design Made in Italy per offrire una cucina facile, veloce e sana, utilizza un sistema riscaldante che arriva fino a 200°C e la sua tecnologia avanzata ottimizza il flusso d'aria per garantire una cottura uniforme e rapida. Questo sistema riconosce il cibo inserito grazie alla tecnologia RFID che identifica il piatto e adatta i parametri di cottura per ottenere risultati perfetti. All'utente basterà quindi ordinare solo i piatti sull'apposito sito e godersi ogni attimo prima di gustare un ottimo pasto. U-Vibe si presenta inoltre compatto e moderno, adatto ad ogni ambient, con un display LCD intuitivo per un uso facile.

L'innovativo sistema di cucina offre anche un modo sano e sostenibile per cucinare, preservando le proprietà nutritive degli alimenti. Il prodotto offre una vasta gamma di piatti, dai classici ai più innovativi, con opzioni per vegetariani, vegani e celiaci. U-Vibe, scelto per partecipare al WMF 2023 di Rimini nella sezione start-up innovative, è attualmente in fase di pre-lancio su Kickstartere verrà lanciato ufficialmente il 19 maggio.

"Abbiamo creato U-Vibe per offrire un prodotto che risponda alle esigenze di una vita moderna e Smart - ha dichiarato Davide Cocchiola -. Siamo molto orgogliosi di aver unito la tecnologia all'avanguardia e il design Made in Italy per offrire un'esperienza di cucina rivoluzionaria che renderà la cucina veloce, facile e divertente. Siamo entusiasti di presentare U-Vibe al pubblico il 19 maggio".