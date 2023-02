Salute e nutrizione, nuovo studio professionale apre con il supporto di Confesercenti Toscana Nord

Uno studio nutrizionista, rivolto soprattutto, ma non solo, a sportivi o a persone che comunque svolgono attività di movimento. Ad aprirlo, pochi mesi fa, Valentina Cecconi, biologa nutrizionista che, in passato, ha praticato pattinaggio artistico e danza sportiva. "Abbiamo accompagnato una giovane professionista nell'apertura della sua nuova attività dedicata alla nutrizione - ha commentato il responsabile dell'area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli -. Confesercenti Toscana Nord in questa maniera si conferma associazione dinamica, non solo rivolta alle attività tradizionali che da sempre assistiamo nei settori commercio e turismo, ma anche per quelle legate alle libere professioni in particolari di giovani. Merito dei nostri settori fiscale, con il suo responsabile Franco Palmieri, e Start Up & Sviluppo con la consulente Stefania Micco, in grado di accompagnare l'imprenditore dall'idea all'apertura".

"Valentina è una biologa nutrizionista che in passato ha praticato sia pattinaggio artistico e danza sportiva a buoni livelli, unendo quindi la passione per lo sport alla sua laurea in biologia - ha aggiunto Romoli - . Abbiamo quindi offerto il nostro supporto per tutta la parte legata agli adempimenti fiscali e tributari per facilitare l'avvio del suo studio. A dimostrazione di come l'associazione abbia saputo cogliere le novità in campo occupazionale, soprattutto tra i giovani, assistendo anche molti liberi professionisti. A Valentina - ha concluso -non possiamo che fare un grande in bocca al lupo, convinti che la sua capacità e professionalità le porteranno un bel successo imprenditoriale".

La dottoressa Cecconi riceve su appuntamento sia presso la Parafarmacia di Campo di San Giuliano che presso lo studio medico della dottoressa Baldini a Fornacette in via Gagarin.