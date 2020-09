Calci dall'alto: il Comune celebra la bellezza del suo territorio con un video virale

E' proprio vero: ciò che la mano dell'uomo tenta di distruggere, la natura riesce a far sopravvivere e far rifiorire. Soltanto due anni fa la furia devastante del fuoco, appiccato da una mano umana, mise in serio pericolo l'intero ecosistema dei Monti Pisani. Il Comune di Calci venne colpito duramente dalla tragedia e si ritrovò in prima fila a combattere contro le fiamme. Una lotta dura, che gradualmente ha dato frutti preziosi e ricchi di speranza.

E oggi il Comune guidato da Massimiliano Ghimenti vuole celebrare il ritorno alla vita e la conservazione della bellezza del suo territorio. E lo fa attraverso un video che è già diventato virale su Facebook con centinaia di condivisioni e altrettanti commenti e reazioni. Una serie di immagini registrate col drone di Paolo Del Ry che raccolgie tutte le zone più suggestive del territorio alle falde dei Monti Pisani.