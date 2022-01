Tv, la figlia di Andrea Bocelli in Doc al fianco di Luca Argentero

Una protagonista d'eccezione ieri sera nella puntata di Doc - Nelle tue mani, la serie di Rai 1 con protagonista Luca Argentero. Tra i personaggi presenti in uno dei due episodi anche Virginia Bocelli, figlia del tenore di Lajatico Andrea che ha così debuttato come attrice in tv. La bambina, 10 anni, nata dal matrimonio tra il cantante e Veronica Berti, in Doc ha interpretato Gaia, figlia della protagonista di uno dei casi trattati nella puntata.

A lei mamma Veronica ha dedicato un post social a poche ore dalla messa in onda: "Con la leggerezza del gioco, con la serietà di un impegno che coinvolge tante persone, con l’emozione di un ciak che ti porta improvvisamente ad essere un’altra persona, dando il tuo piccolo contributo a una storia da raccontare: con tutto questo e tanto altro, con nuovi amici e sogni nuovi, cara Virginia, hai terminato la tua prima esperienza sul set, portando a casa un sorriso che ti è rimasto sul volto per giorni!”, si legge a corredo di alcune foto di scena che ritraggono la piccola esordiente sul set.