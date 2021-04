Borghi d'Italia più cercati online, Volterra all'undicesimo posto

Undicesimo posto per Volterra nella classifica dei borghi d'Italia più ricercati online negli ultimi dodici mesi. A stilare la graduatoria Holidu, che, partendo dalla lista Istat delle oltre 7.000 cittadine italiane con meno di 20.000 abitanti, ha elaborato i dati del numero delle ricerche medie mensili per i termini "cose da fare a" e "cosa vedere a" per determinare quali siano stati i borghi più cercati in rete nel corso dell'ultimo anno. A guidare la classifica generale Sorrento, Ischia e Capri, mentre la prima toscana è San Gimignano con il suo ottavo posto. Nella top 100, per quanto riguarda la nostra regione, anche Montepulciano (18°), Pienza (24°), Montalcino (30°), Pitigliano (66°), Montecarlo (68°), Forte dei Marmi (71°), Chianciano Terme (83°), Monteriggioni (84°), Orbetello (90°), Castiglione della Pescaia (95°) e Capalbio (96°).

Borghi italiani più cercati online, le località toscane nella top 100