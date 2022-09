Migliori pizzerie d'Italia 2023, in classifica anche Pisa con ZenZero

C'è anche Pisa nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia 2023 stilata da Gambero Rosso. A ricevere il prestigioso riconoscimento, con i suoi 91 punti (uno in più rispetto allo scorso anno), ZenZero Osteria della Pizza, locale di via Lucchese. In graduatoria, per quanto riguarda la Toscana, anche Apogeo Giovannini (Pietrasanta, 93 punti), Battil'oro Fuochi + Lieviti + Spiriti (Seravezza, 92), Giotto (Firenze, 92), La Pergola (Radicondoli, 92), Giovanni Santarpia (Firenze, 92), Il Vecchio e Il Mare (Firenze, 92), La Ventola (Rosignano Marittimo, 92), Bottega Dani (Cecina, 91), Chicco (Colle di Val d'Elsa, 91), La Divina Pizza (Firenze, 91), Al Fresco (Firenze, 91), Giotto (Firenze, 91), 'O Scugnizzo (Arezzo, 91), Lo Spela (Greve in Chianti, 91), La Farina Pizza + Grill (Firenze, 90)

In totale, sono quindi 16 i locali della Toscana premiati, che mette la nostra regione al secondo posto nazionale, alle spalle soltanto della Campania (23). Seguono poi Lombardia (8), Piemonte e Veneto (7), Sicilia (6), Sardegna (4), Abruzzo ed Emilia-Romagna (3) e, infine, Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto-Adige e Umbria (1).

Tre Spicchi 2023, la classifica delle migliori pizzerie d'Italia

96 PUNTI

Renato Bosco Pizzeria | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

I Masanielli | CASERTA

Pepe in Grani | CAIAZZO (CE)

I Tigli | SAN BONIFACIO (VR)

95 PUNTI

La Filiale a L' Albereta | ERBUSCO (BS)

94 PUNTI

10 Diego Vitagliano | NAPOLI

10 Diego Vitagliano | POZZUOLI (NA)

50 Kalò | NAPOLI

Gusto Divino | SALUZZO (CN)

La Notizia | NAPOLI

Pizzeria Salvo | SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

Francesco & Salvatore Salvo | NAPOLI

Sestogusto | TORINO

93 PUNTI

Apogeo Giovannini | PIETRASANTA (LU)

La Notizia | NAPOLI

Oliva da Concettina ai Tre Santi | NAPOLI

Seu Pizza Illuminati | ROMA

92 PUNTI

Battil'oro Fuochi + Lieviti + Spiriti | SERAVEZZA (LU)

Da Clara | VENETICO (ME)

Pizzeria Clementina | FIUMICINO (RM)

La Contrada | AVERSA (CE)

Framento | CAGLIARI

Gigi Pipa | ESTE (PD)

Giotto | FIRENZE [NUOVO INGRESSO]

Gusto Madre | ALBA (CN)

Montegrigna - Tric Trac | LEGNANO (MI)

Officine del Cibo | SARZANA (SP)

Panisfizio | JESOLO (VE) [NUOVO INGRESSO]

Patrick Ricci. Terra,Grani, Esplorazioni | SAN MAURO TORINESE (TO)

La Pergola | RADICONDOLI (SI)

Piano B | SIRACUSA

Giovanni Santarpia | FIRENZE

Sirani | BAGNOLO MELLA (BS)

Sorbillo | NAPOLI

Il Vecchio e il Mare | FIRENZE

La Ventola | ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

91 PUNTI