Con le 151 Winter Series torna la vela d'altura sul litorale pisano

Si chiude nel migliore dei modi la prima edizione delle 151 Winter Series organizzata dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con gli Yacht Club di Punta Ala e di Livorno, regate che hanno visto una prima manche a Punta Ala dal 15 ottobre al 26 novembre e una seconda, nelle acque del nostro Litorale, dal 16 marzo al 7 aprile. E proprio domenica 7 aprile, nella sede del club livornese si è svolta la cerimonia di premiazione, allietata da un ricco buffet, per festeggiare i vincitori delle classifiche overall che si sono aggiudicati, oltre ai riconoscimenti ufficiali, anche l’iscrizione gratuita alla 151Miglia-Trofeo Cetilar 2024: Melagodo (CdvErix), Beneteau First 34,5 di Luca De Luca, vincitore lo scorso anno degli Italiani Assoluti di Vela d’Altura (Gruppo 2), primo tra gli Orc e Altrove (Ycl) di Gian Luca Conti, presidente dello Yacht Club Livorno al primo posto tra gli Orc Gran Crociera.

Sabato 6 e domenica 7 aprile le ultime prove della manche disputata nelle acque davanti a Calambrone e caratterizzata da giornate primaverili con venti leggeri, prevalentemente dal quadrante meridionale, che hanno consentito lo svolgersi di sei prove. Cinque su percorso a bastone e una su percorso a triangolo in base alle caratteristiche del vento e come deciso dalla giuria presieduta da Fabrizio Gavazzi con Giovanna Benucci e Giuseppe Scognamillo. L’ultima giornata è stata particolarmente intensa con tre prove: la prima annullata per calo di vento, la seconda regolare con vento da 210° e la terza con un vistoso calo del vento nel tratto finale che ha costretto alcune imbarcazioni al ritiro. La flotta, con 26 iscritti tra le due manche, era suddivisa in due gruppi, Orc e Orc Gran Crociera e ha visto premiati i primi tre di ogni raggruppamento nelle due classifiche overall: Orc: 1. Melagodo, 2. Witz (Ycrmp) di Mangia/Faraguna, 3. Giumat+2 (Ycl) di Flavio Enrico Trusendi Orc GC: 1. Altrove, 2. Niquita (Yc Isole Toscane) di Lorenzo Merlini Manzoni, 3. Arricciaspiaccia II (Ycl) di Andrea Granchi. Tra gli altri premiati nelle manche tra Punta Ala e Livorno/Marina di Pisa: Linux (Ycpa) di Andrea Palleschi, Birba 3 (Ycpa) di Francesco Marraccini, RD3 (LniLi) di Alessandro Bagnoli, Dida VI (Ycpa) di Filippo Calandriello e Jeunesse (Yc Isole Toscane) di Fabrizio Cristiani. Nell’ultima regata da segnalare la vittoria in classe Orc Gran Crociera dello yacht pisano Clan (Ycrmp) di Iacopo Poli con Andrea Poli, Mauro Renzetti e Vittorio Santerini.