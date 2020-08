Successo per il 2° Torneo di Beach Volley a Fornacette

Dopo il grande successo per il primo 'Challenger', domenica 9 agosto presso il centro sportivo Piero Masoni di Fornacette, si è svolto il '2° Torneo di Beach Volley' che si è disputato presso la nuova Beach Arena, ideata e costruita dal responsabile organizzativo dell’Fc Fornacette Casarosa Michele Ammannati.

Ben diciassette squadre al via del torneo, dieci per il 2x2 maschile e sette per il 2x2 Misto. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio le squadre si sono affrontate al meglio di tre gironi per poi disputare nel pomeriggio le finali dei due tornei. Partner ufficiale del Torneo, la Molten, leader nel settore della Beach Volley, che ha regalato la maglietta ufficiale ad ogni iscritto della società F.C Fornacette Casarosa che ha risposto fornendo a tutti gli iscritti la borraccia ufficiale con il logo della società del presidente Luca Baldi.

Ad avere la meglio nel torneo misto la squadra 'Sberbalo' composta da Alessio Cerrettini e la sua compagna Benedetta che hanno battuto la squadra 'Masha e Orso' di Federico e Arianna mentre la squadra vincitrice del Torneo 2x2 Maschile é stata quella dei 'Carcesani' composta da Marco Coppini e Matteo Colucci che ha sconfitto in finale la forte squadra di 'Attenti alle righe' composta da Mattia Mariotti e Lorenzo Marannini.

"E’ stato un torneo di ottimo livello - ha detto Michele Ammannati direttore organizzativo del torneo - dove sono venuti ragazzi da Tirrenia Versilia e dalla Maremma. La giornata è stata molto intensa ma anche molto bella. Abbiamo fatto una pausa pranzo in quanto la struttura di Fornacette è dotata anche di chiosco, bar e ristorante, dove coloro che prenotano la struttura possono prenotare anche cene e pizza con gli amici. Dall'avvento della Beach Arena - continua Michele Ammannati - abbiamo molte prenotazioni giornaliere e stiamo pianificando di poterla chiudere durante l'inverno per essere il punto di riferimento della Valdera. Stiamo pianificando per giovedi 20 agosto il primo Torneo notturno di Beach Volley, un altro esperimento che ci piacerebbere condividere con tante squadre e atleti", conclude il direttore organizzativo dell'Fc Fornacette Casarosa.

Per info e prenotazioni della Beach Arena Michele 3356725994 e Alessia 320.2590118 per i corsi di Brach Volley Cristina 3294327359.

