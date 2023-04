Ai nastri di partenza la 39° Maratonina Bientinese

Il 1° maggio a Bientina è anche Maratonina Bientinese. Un evento organizzato dal Gruppo Podistico Bientinese Carrozzeria Tiglio che, giunto alla trentanovesima edizione, attira ormai da anni appassionati di sport all’aria aperta e podisti amatori e non. Una manifestazione motoria ricreativa a passo libero aperta a tutti, con percorsi a scelta articolati su diverse distanze e che variano da 3, 5, 12, 16 o 20 chilometri.

La partenza è fissata dalle ore 7:30 alle ore 9:30 in piazza Vittorio Emanuele II, dove è previsto anche il punto di arrivo. Il percorso volgerà poi verso la natura incontaminata della campagna bientinese. L’evento inoltre sarà animato dalla musica dal vivo della band Quelli Che A Volte Ritornano.

"La Maratonina è da anni un’occasione di benessere personale e collettivo - dichiara il sindaco di Bientina Dario Carmassi - una manifestazione dove si fa attività fisica e non vince chi arriva primo: vince chi è felice di quanto riesce a fare, perché la Maratonina è democratica, è aperta a tutti e la si affronta tutti insieme. Un momento di condivisione dove l’importante è partecipare e mettersi in gioco, tagliare il traguardo insieme". Per tutte le informazioni è possibile contattare il Gruppo Podistico Bientinese Carrozzeria Tiglio ai numeri 0587755886 - 3336996091 - 3356090409