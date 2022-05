Strepitosa Martina Trevisan: la tennista pontederese è in semifinale al Roland Garros

Martina Trevisan va, racchetta in mano e occhi fissi sul campo. Nessuno la svegli dal suo sogno, che è un po' anche il nostro. La tennista pontederese martedì 31 maggio ha trionfato nell'incontro valido per i quarti di finale del Roland Garros, uno dei tornei su terra rossa più importanti del mondo che si disputa in Francia, contro la canadese Leylah Fernandez con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Si tratta dell'ottava tennista italiana a qualificarsi per la semifinale di uno tornei del Grande Slam, e la prima a farlo a Parigi dopo Sara Errani nel 2013. Adesso, da numero 59 del ranking (destinato a migliorare sensibilmente dopo questo exploit), attende la statunitense Cori Gauff. Nei turni precedenti ha battuto la britannica Dart, la polacca Linette, l'australiana Saville e la bielorussa Sasnovich. Quello contro la Fernandez è il primo set perso dall'azzurra in questo torneo.

Anche il governatore della Toscana Eugenio Giani si è complimentato via social con la tennista di origini pontederesi: "Un traguardo straordinario". Si esalta Giani appena apprende la notizia della conquista della sua prima semifinale in uno Slam, a Parigi. "Per Martina è un traguardo straordinario, un’impresa vera e propria. Nel 2020 era riuscita ad arrivare ai quarti, quest’anno si è spinta oltre peraltro battendo un’avversaria sulla carta più forte. Ha giocato un match impeccabile e ottenuto il suo risultato migliore. Un premio per una carriera fatta di sacrifici". L'incontro di semifinale è in programma giovedì 2 giugno alle ore 16.