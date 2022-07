Meraviglioso Pisa Beach Soccer: la Coppa Italia 2022 è nerazzurra

Coraggio, passione, dedizione, classe, personalità, fame: tutte qualità che appartengono a un gruppo meraviglioso, che sta scrivendo pagine di storia sportiva della città. Il Pisa Beach Soccer, dopo aver trionfato nella corsa allo scudetto della stagione 2021 e essersi qualificato da primo della classe per la poule che assegna il titolo nazionale nel 2022, ha centrato un altro clamoroso successo: i nerazzurri di mister Marrucci hanno alzato al cielo la Coppa Italia 2022, la prima della loro storia.

Sulla sabbia di Lignano Sabbiadoro la formazione pisana ha letteralmente sbaragliato la concorrenza fin dal primo turno della competizione, mettendo in fila le vittorie contro Chiavari Beach Soccer negli ottavi (9-3 il punteggio finale), ADJ Nettuno BS nei quarti di finale (4-2) e Happy Car Sanbenedettese BS in semifinale (7-4). Nella finalissima il Pisa si è scontrato contro il rivale per eccellenza degli ultimi due anni: il Catania Beach Soccer. Gli etnei, nella passata stagione, cedettero lo scudetto proprio al Pisa, ma dettero un dispiacere ai nerazzurri battendoli nella finale di Coppa Italia. E all'esordio della stagione 2022 i rossazzurri hanno sconfitto il Pisa nella finale di Supercoppa Italiana. Il quarto capitolo della sfida si è chiuso con un finale a forti tinte nerazzurre.

Catania ha chiuso la prima frazione in vantaggio. Pisa con la calma dei forti ha risalito la china esplodendo nell’ultimo tempo con un parziale di 5-1, che ha fermato il punteggio sul 6-3 conclusivo. Prova sontuosa del brasiliano pluridecorato Bruno Xavier autore di una doppietta favolosa. Spettacolari i gol del portoghese Camillo Augusto (doppietta, sette gol in Coppa) e del brasiliano Jordan. Prova monumentale dell’azzurro Josep Jr. Il Catania sembrava avesse in mano la partita con i due colpi del portoghese Be Martins abituato a segnare nelle finali europee e mondiali. Non è bastata neanche la prodezza di Gori che ha chiuso la Coppa con la targa di capocannoniere con undici gol. Sulla sabbia protagonisti ben diciotto nazionali, gli italiani Battini, Paterniti, De Nisi, Gori, Zurlo, Sanfilippo, Casapieri, Jentilin Jr, Marinai, Vaglini, Di Palma e Di Tullio, quest’ultimi due hanno scritto pagine importanti della Nazionale italiana. E ancora, i brasiliani Antonio, Jordan e il medagliato Bruno Xavier. I portoghesi Camillo Augusto e Be Martins, pluricampione del Mondo e d’Europa con il Portogallo e lo svizzero Borer. Il giocatore del Pisa e della Nazionale Josep Jr si è preso il premio come miglior giocatore di Coppa Italia ricevendo una targa dal presidente dell’ACSD Sabbia D’Oro Ernestino Glerean.