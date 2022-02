Alessandria-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Abbiamo ritrovato la condizione fisica. Andiamo all'assalto"

Si è accesa l'ultima luce rossa. Tra poche ore il semaforo si spegnerà e prenderà il via la volata finale per la Serie A. Da sabato 5 febbraio partirà il gran premio della Serie B lungo diciotto curve: al termine saranno emessi tutti i verdetti. Dalla promozione diretta all'accesso ai playoff, passando per le forche caudine dei playout e la retrocessione in Serie C. Il Pisa scatterà dalla seconda piazza della griglia di partenza, dopo aver disputato una prima parte del torneo da grandissimo protagonista. I nerazzurri sono a una sola lunghezza dalla vetta occupata dal Lecce e, forti di un mercato invernale nel quale sono arrivati fior di giocatori, ambiscono a piazzare l'allungo decisivo verso un sogno che appare realmente alla portata. Il primo avversario con il quale misurate sogni e ambizioni è l'Alessandria: sabato 5 febbraio alle ore 14 al Moccagatta si incrociano una formazione che punta alla promozione e una in lotta per evitare la retrocessione.

Tutti convocati

La notizia più bella la dà il tecnico Luca D'Angelo e riguarda la rosa: "L'emergenza fisica di gennaio è ormai alle spalle. Tutto il gruppo sta benissimo, i ragazzi stanno recuperando il top della condizione e avrò l'imbarazzo della scelta domani. L'intera rosa è a disposizione". Compresi quindi i nuovi acquisti Torregrossa, Benali, Puscas e De Marino. "Il loro percorso di inserimento procede spedito - prosegue D'Angelo - sono uomini con grandi valori, per cui sul piano emotivo hanno fatto in fretta a entrare in sintonia con il gruppo. Anche l'ingresso nei meccanismi tattici va avanti con ottimi risultati". Il tecnico nerazzurro è molto soddisfatto del mercato invernale: "Chiellini e Corrado hanno fatto un grandissimo lavoro. Hanno rinforzato la squadra, accrescendo la qualità ma anche l'esperienza".

Il club ha saputo anche resistere agli assalti del Sassuolo e di altre società di A per il gioiellino Lorenzo Lucca: "Si è sempre allenato molto bene nelle ultime settimane, nonostante ci fossero moltissime voci sul suo futuro - ammette il tecnico nerazzurro - ho parlato molto con lui e mi ha ribadito il suo pieno coinvolgimento nel gruppo. E' qua con noi con entusiasmo e voglia di dimostrare che il vero Lucca è quello ammirato a inizio campionato. Si è messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno penalizzato tra novembre e dicembre". Il numero 9 potrebbe aver trovato in Puscas e Torregrossa due partner di reparto con i quali integrarsi molto bene, come conferma D'Angelo: "Ho molti attaccanti. Tutti bravi e con qualità complementari. E' molto importante poter contare su una rosa profonda in un periodo dell'anno nel quale giocheremo ogni tre giorni".

Già la sfida di domani non dovrà essere affrontata con sufficienza, perché "l'Alessandria è una formazione con discrete individualità, che ha una precisa identità e gioca sempre a viso aperto per centrare il risultato" ammonisce D'Angelo. "In casa hanno ottenuto diversi risultati importanti e noi dovremo essere bravi a scendere in campo con l'atteggiamento giusto. Io penso sempre di avere la squadra più forte del campionato: in questo modo cerco di stimolare i miei ragazzi e me stesso a dare ogni giorno il meglio e cercare di ottenere un miglioramento continuo. Uno dei segreti del nostro cammino, fino a oggi, è proprio questo: non sentirci mai arrivati, provare sempre a crescere, lavorare sodo senza fare programmi né tabelle di marcia". Al Moccagatta il Pisa andrà avanti con il 4-3-1-2 dove si potrebbe assistere al debutto dal 1' di Torregrossa nel ruolo di punta di riferimento, con Cohen come spalla e Sibilli a supporto sulla trequarti.

Necessità di punti

L'Alessandria viene dalla dolorosa sconfitta di Vicenza della scorsa settimana, che ha accorciato la classifica verso il basso e non ha consentito ai grigi di allungare, forse in modo decisivo, su diverse concorrenti per la salvezza. Ecco perché mister Moreno Longo in sede di presentazione della sfida di domani è stato deciso e categorico: "Dobbiamo tornare a fare punti. Non importa se di fronte avremo una delle formazioni più forti della Serie B: dovremo essere più bravi di loro per riuscire a portare a casa un risultato importante".

A gennaio in casa alessandrina sono arrivati i difensori Mattiello e Coccolo, il centrocampista Gori, il fantasista Fabbrini e il portiere Cerofolini. Per i primi tre potrebbe esserci anche l'opportunità di partire dal 1', anche se Mattiello non ha praticamente mai giocato nella prima parte della stagione.

L'arbitro e le curiosità della partita

La gara sarà diretta da Ivano Pezzuto di Lecce. Con lui i nerazzurri hanno un conto aperto parecchio negativo: lo scorso anno ha diretto la sconfitta di Cremona (2-1) nella quale grida ancora vendetta la mancata espulsione del portiere avversario e il pesante 1-4 interno per mano del Cittadella. Altri precedenti sono il pareggio interno in B nel 2017 con la Pro Vercelli e la vittoria a Gubbio in Serie C nel 2013.

Il Pisa non subisce gol in trasferta da quattro partite consecutive, nelle quali ha centrato tre vittorie e un pareggio. L'Alessandria invece fra le mura amiche ha raccolto due vittorie negli ultimi cinque turni, alternati da tre sconfitte. I nerazzurri scenderanno in campo per la diciassettesima volta al Moccagatta: complessivamente il bilancio mette in evidenza 8 vittorie piemontesi, 4 pisane e 4 pareggi.

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Mustacchio, Casarini, Gori, Lunetta; Milanese, Chiarello; Corazza. All. Longo

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Sibilli; Cohen, Torregrossa. All. D'Angelo