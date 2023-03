Verso Pisa-Cagliari: per la sfida di Pasquetta c'è una promozione speciale sui biglietti

Il Pisa alza i giri del motore in vista del ritorno in campo. La sosta per le gare delle nazionali è in soffitta e da sabato 1° aprile non ci si fermerà più. La trasferta di Cosenza segna il ritorno in campo dei nerazzurri, attesi dalle ultime otto gare di stagione regolare prima dell'appendice dei playoff: D'Angelo e i suoi uomini andranno a caccia del maggior numero di punti per acciuffare la migliore posizione possibile in vista degli spareggi che metteranno in palio la promozione in A.

Lo Sporting Club tornerà a giocare nel giardino di casa nel giorno di Pasquetta: lunedì 10 aprile all'Arena Garibaldi arriverà il Cagliari (fischio d'inizio alle 18), per uno scontro diretto cruciale nei piani alti della classifica. Nel pomeriggio di martedì 28 marzo partirà la prevendita dei tagliandi, per la quale la società di via Battisti ha riservato una promozione speciale per tutti i tifosi Under 14.

Dalle 15.30 i biglietti saranno acquistabili in tutti i punti vendita del circuito Ticketone con esclusione dei residenti nella Regione Sardegna. Ovviamente la prevendita sarà attiva anche nei tradizionali punti vendita:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Alle 15 aprirà anche la prevendita online sul circuito Ticketone: non sarà attiva per i residenti nella Regione Sardegna e con questa modalità non sarà possibile l’acquisto del biglietto ridotto (qualsiasi settore).

Curva Sud. La vendita relativa al settore ospiti sarà attiva non appena autorizzata dagli organi competenti

Speciale Under 14. Sono stati riservati 500 biglietti omaggio, relativi al settore di Tribuna Inferiore, per i ragazzi rientranti nella categoria Under 14. Sarà possibile usufruire di tale promozione (fino ad esaurimento della disponibilità) solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store di via Oberdan 22 (Borgo Largo) già a partire dalle ore 15.30 di martedì 28 marzo.

Questi i prezzi dei biglietti

- Curva Nord

Intero. 16.50 euro

Under 14. 6.60 euro

- Gradinata

Intero. 26.40 euro

Under 14. 6.60 euro

- Tribuna Inferiore

Intero. 38.50 euro

Under 14. 6.60 euro

Under 14 OMAGGIO (fino ad un max di 500 tagliandi)

Disabili. 16.50 euro

- Tribuna Superiore

Intero. 55 euro

Under 14. 6.60 euro

Disabili. 16.50 euro Tutti i prezzi sono già comprensivi del diritto di prevendita. La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti