Chiellini lancia la volata: "Rosa forte e competitiva. Adesso lo sprint fino al traguardo finale"

Un pizzico di emozione e tanta, tantissima voglia di ripagare sul campo la fiducia della società. E' tempo di presentazioni ufficiali in casa nerazzurra: gli innesti del mercato invernale hanno salutato la piazza con la promessa del massimo impegno sul rettangolo verde. Mario Gargiulo, uno dei match winner della trasferta di Reggio Calabria, è arrivato in prestito fino a fine stagione dal Modena. Il centrocampista e collega di reparto Emanuele Zuelli è stato invece acquistato a titolo definitivo dalla Juventus, così come il centravanti Stefano Moreo, a lungo inseguito nell'estate 2021 e in quella appena trascorsa, liberato dal Brescia. Rientrato invece dal prestito al Fiorenzuola il terzino sinistro Christian Sussi.

"Abbiamo inserito in rosa quattro elementi di grande valore - ha commentato Claudio Chiellini - che aggiungono qualità e quantità al gruppo. Siamo pronti per una parte finale di stagione di alto livello". Il diesse sottolinea anche altri momenti di mercato perfezionati nelle scorse settimane: "Il Pisa ha riscattato anche i cartellini di Torregrossa e Canestrelli, trasformando i prestiti in proprietà a titolo definitivo. Ringrazio la proprietà per questo ulteriore sforzo: ancora una volta siamo stati fra le realtà che hanno investito maggiormente, perché crediamo con forza nel progetto sportivo e tecnico e siamo determinati a raggiungere tutti grandi obiettivi".

"Non dobbiamo dimenticare che anche Antonio Caracciolo è a tutti gli effetti un rinforzo per la squadra - ha specificato Chiellini - perché purtroppo mancava al gruppo dallo scorso aprile. Siamo molto felici di aver risolto anche la situazione di Giuseppe Sibilli. Aveva delle offerte, non se ne è concretizzata nessuna e a Reggio Calabria ha dimostrato di essere pienamente coinvolto nella squadra. E' cresciuto tantissimo da quando è arrivato qua ed è un grandissimo patrimonio del club". Il diesse ha svelato anche un retroscena su Tomas Esteves e Olimpiu Morutan: "Abbiamo in piedi le trattative per il riscatto dei loro cartellini. Al Porto e al Galatasaray abbiamo recapitato delle offerte e con la massima serenità nelle prossime settimane vedremo il da farsi".

A breve ci saranno anche novità riguardo alle posizioni di Mastinu e Nicolas: "Manca soltanto la firma sui contratti e nelle prossime settimane arriveranno. Per Masucci il discorso invece è leggermente diverso: non ci sono problemi, molto semplicemente ci confronteremo con calma alla fine della stagione per valutare tutte le opportunità".

Il direttore sportivo si è soffermato anche sui risultati ottenuti fino a oggi dalla squadra e sul cammino che la attende: "Dal ritorno di D'Angelo abbiamo viaggiato a una media punti altissima. Soltanto il Frosinone è riuscito a starci davanti e dobbiamo fargli i complimenti. Il passo è quello giusto e, se possibile, cercheremo di migliorarlo ancora. Ne abbiamo tutte le facoltà. Credo che ci siano dieci squadre, Pisa compreso ovviamente, in corsa per la Serie A. Mancano i mesi più importanti che ci separano dal traguardo finale e cercheremo di essere protagonisti".