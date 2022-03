Il calendario aggiornato del Pisa: nerazzurri in campo a Pasquetta e il 25 aprile

Prende corpo la volatona finale che decreterà tutti i verdetti del campionato cadetto. La Lega B ha ufficializzato date e orari fino al 36° turno (compreso) della stagione regolare: dalla sfida di domenica 13 marzo a quella programmata lunedì 25 aprile, il Pisa è atteso da otto partite. Con la particolarità di dover scendere in campo anche nel lunedì di Pasquetta (18 aprile) e la settimana dopo per la Festa della liberazione. Quattro gare all'Arena Garibaldi e altrettante in trasferta che molto probabilmente incideranno in modo decisivo sulla corsa degli uomini di Luca D'Angelo alla Serie A.

Ecco nel dettaglio gli impegni che attendono i nerazzurri:

- 29° domenica 13 marzo; Pisa-Cremonese ore 15.30

- 30° mercoledì 16 marzo; Ascoli-Pisa ore 18.30

- 31° domenica 20 marzo; Pisa-Cittadella ore 14

- 32° sabato 2 aprile; Benevento-Pisa ore 16.15

- 33° mercoledì 6 aprile; Pisa-Brescia ore 19

- 34° domenica 10 aprile, Perugia-Pisa ore 18

- 35° lunedì 18 aprile, Pisa-Como ore 18

- 36° lunedì 25 aprile, Lecce-Pisa ore 15