Eccellenza: la Cuoiopelli fatica ma passa in finale playoff, si salva il Tuttocuoio

Verdetti positivi per le due squadre pisane impegnate in questa domenica nella post-season di Eccellenza. Alla Cuoiopelli basta il 2-2, dopo i tempi supplementari, contro il River Pieve per accedere alla finale playoff, mentre il Tuttocuoio batte 1-0 la San Marco Avenza nel playout e conquista la permanenza nella categoria "Regina".

Passaggio del turno con fatica, al "Masini", per i biancorossi. Il River sblocca subito il punteggio con Ba (1'); al 10' pareggio di Borselli. In avvio di ripresa botta e risposta tra Andolfi e l'ex Canessa (48', 49'), poi il duello prosegue con i due supplementi ma il punteggio non cambia. La Cuoiopelli esulta in virtù del miglior piazzamento in campionato e raggiunge il Fratres Perignano all'ultimo atto degli spareggi del girone A, in programma domenica 7 maggio in campo neutro.

Missione salvezza riuscita per il Tuttocuoio, che, contro la San Marco Avenza, poteva contare sul fattore campo e su due risultati su tre a disposizione. I neroverdi la spuntano grazie al gol all'80' di Sarti, replicando il risultato maturato due settimane fa, nell'ultima giornata di campionato. Gli apuani salutano l'Eccellenza dopo sette stagioni consecutive.