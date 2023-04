Eccellenza | Cenaia in festa: il pari a Montespertoli vale la Serie D. Tutti i risultati della penultima giornata

Con un turno d'anticipo, il Cenaia conquista la sua prima storica promozione in Serie D. Agli arancioverdi basta l'1-1 a Montespertoli per festeggiare la matematica certezza del primato nel girone A di Eccellenza, in virtù della sconfitta (2-1) del Fratres Perignano a Castelfiorentino che fa scivolare i rossoblù a quattro punti di svantaggio. Nelle altre gare di giornata la Cuoiopelli batte 4-2, a domicilio, il San Miniato Basso, mettendo in cassaforte la disputa dei playoff. Viceversa i giallorossi sanminiatesi restano al penultimo posto e si giocheranno tutto per evitare la retrocessione diretta negli ultimi 90' a Certaldo. Il Tuttocuoio cade 1-0 sul campo del River Pieve, ma, in attesa del risultato di San Marco Avenza-Certaldo (sospesa), mantiene la quartultima posizione in solitaria.

I risultati della 33ª giornata

Pro Livorno Sorgenti - Armando Picchi 2-3 (anticipo);

Castelfiorentino United - Fratres Perignano 2-1

Fucecchio - Pontebuggianese 0-0

Massese - Camaiore 0-0

Montespertoli - Cenaia 1-1

River Pieve - Tuttocuoio 1-0

San Marco Avenza - Certaldo sospesa

San Miniato Basso - Cuoiopelli 2-4