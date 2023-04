Eccellenza, domani la penultima giornata: il punto sulle pisane

Tutto pronto per il trentatreesimo (e penultimo) turno di Eccellenza girone A, in programma nella giornata di sabato 8 aprile (ore 15) ad eccezione di Pro Livorno Sorgenti-Armando Picchi, match già disputato giovedì 6 aprile.

Giornata potenzialmente decisiva nell'appassionante testa a testa per la vittoria del campionato. In caso di vittoria del Cenaia a Montespertoli e di pareggio o sconfitta del Fratres Perignano a Castelfiorentino, gli arancioverdi di Macelloni festeggerebbero la prima storica promozione in Serie D. Viceversa, tutto rimandato agli ultimi 90' della regular season. Attualmente il Cenaia conta tre punti di vantaggio sui rossoblù di Dal Bò.

In coda il San Miniato Basso si gioca tutto in chiave playout nel derby del "Pagni" contro la Cuoiopelli. I giallorossi si trovano attualmente in penultima posizione e sono costretti a fare bottino pieno sia per evitare la 'forbice' (al momento sono undici i punti di ritardo dalla Massese quintultima) che per provare a superare la San Marco Avenza. Il Tuttocuoio punta a consolidare la preziosa quartultima piazza nella trasferta di Pieve Fosciana contro il River Pieve.

Il programma completo della 33ª giornata

Pro Livorno Sorgenti - Armando Picchi 2-3 (anticipo);

Castelfiorentino United - Fratres Perignano;

Fucecchio - Pontebuggianese;

Massese - Camaiore;

Montespertoli - Cenaia;

River Pieve - Tuttocuoio;

San Marco Avenza - Certaldo;

San Miniato Basso - Cuoiopelli.