Promozione, scattano playoff e playout: tutte le gare in programma

Sabato decisivo per tre delle quattro compagini della provincia pisana impegnate nella post-season di Promozione girone C.

Ad aprire le danze, alle ore 15.30, saranno i duelli playout: il San Miniato ospita a La Scala il Gambassi, mentre l'Atletico Etruria affronta in trasferta l'Atletico Piombino. I rossoblù sanminiatesi possono contare sia sul fattore campo che su due risultati su tre al termine del confronto (comprensivo dei tempi supplementari) per conquistare la permanenza nella categoria. Più complicata la missione dell'Etruria, che solo vincendo nell'arco dei 120' eviterebbe la retrocessione.

In serata (ore 21) fari puntati sulla semifinale playoff Castiglioncello-Colli Marittimi, di scena al "Rossetti" di Cecina. La vincente se la vedrà in finale contro la Geotermica, già promossa grazie alla 'forbice' che ha tagliato fuori l'Urbino Taccola. In virtù del peggior piazzamento in campionato, ai biancoblù di Montescudaio servirà obbligatoriamente un successo entro i tempi supplementari.