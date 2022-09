Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" spazio alla terza giornata, le cui gare sono programmate tutte nella giornata di domenica. Il match clou è senz'altro Fratres Perignano-Pro Livorno Sorgenti, due tra le più papabili candidate al titolo. Il San Miniato Basso fa visita al Camaiore e la Cuoiopelli al Ponte Buggianese. Il Tuttocuoio ospita la Massese. In Promozione scocca l'ora della prima di campionato. Apre in anticipo al sabato il Saline, in casa contro il Gambassi. Domenica in programma derby della provincia pisana Atletico Etruria-Colli Marittimi e Geotermica-Ponsacco, mentre l'Urbino Taccola riceve ad Uliveto il Castiglioncello e il San Miniato va in trasferta in Maremma sul campo del Sant'Andrea.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 3ª giornata

Domenica 25 settembre (ore 15)

Armando Picchi - Certaldo

Fratres Perignano - Pro Livorno Sorgenti

Camaiore - San Miniato Basso

Ponte Buggianese - Cuoiopelli

River Pieve - Montespertoli

Cenaia - Fucecchio

San Marco Avenza - Castelfiorentino

Tuttocuoio - Massese

PROMOZIONE GIRONE C - 1ª giornata

Sabato 24 settembre (ore 15.30)

Saline - Gambassi

Domenica 25 settembre (ore 15.30)

Atletico Etruria - Colli Marittimi

Atletico Piombino - Atletico Maremma

Urbino Taccola - Castiglioncello

Geotermica - Ponsacco

Invictasauro - Sporting Cecina

Sant'Andrea - San Miniato