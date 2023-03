Eccellenza, il San Miniato Basso cambia ancora: torna in panchina Ticciati

Termina dopo poco più di un mese l'avventura di Gabriele Lazzerini sulla panchina del San Miniato Basso. La società giallorossa ha deciso per il terzo cambio d'allenatore in stagione, richiamando alla guida tecnica della Prima squadra Fabrizio Ticciati, con il quale si erano separate le strade il 7 febbraio. Nelle cinque gare della gestione Lazzerini la compagine sanminiatese ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte, non riuscendo a cambiare marcia e restando impantanata in piena zona playout nel girone A di Eccellenza. Ticciati, che era subentrato a sua volta il 7 novembre a Claudio Targetti, farà il suo secondo esordio con il San Miniato Basso domenica prossima, nell'importantissimo scontro salvezza contro la Massese al "Pagni".