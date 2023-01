Eccellenza, il San Miniato Basso fa suo l'anticipo con il Picchi. Decide Marabese

Comincia con tre punti fondamentali il 2023 del San Miniato Basso. Nell’anticipo della 16ª giornata di Eccellenza girone A, prima gara di ritorno, i giallorossi superano 1-0 al Pagni l’Armando Picchi e si portano a più quattro sulla zona playout in attesa delle partite domenicali. Nella prima frazione di gioco gli uomini di Ticciati partono bene, aggredendo alto i livornesi, i quali invece vengono fuori alla distanza. I primi 45′ si concludono in totale equilibrio, senza occasioni degne di nota. Al rientro dell’intervallo subito una grande palla gol per il San Miniato Basso: Marabese entra in area da destra e conclude sul secondo palo, Selmi respinge. Nel giro di pochi minuti un’occasione per parte: Chiaramonti centra il palo con una botta da fuori, sull’altro lato gli amaranto pareggiano il conto dei legni colpendo una traversa con Bellerini. I sanminiatesi trovano il gol decisivo a cinque dal termine, su calcio di rigore conquistato da Falchini e trasformato con freddezza da Marabese. Forcing finale del Picchi alla ricerca del pari, ma il San Miniato Basso tiene botta. I giallorossi tornano a vincere in casa dopo tre gare (l’ultimo successo risaliva al 30 ottobre, 3-0 contro il Montespertoli). Il Picchi resta in fondo alla classifica e vede complicarsi ulteriormente la missione salvezza.

San Miniato Basso - Armando Picchi 1-0, il tabellino della partita

SAN MINIATO BASSO: Venturini, Arapi, Boghean (87' Romeo), Malanchi (68' Franzoni), Fanetti, Cela, Anichini (68' Tremolanti), Di Benedetto (76' Durante), Chiaramonti, Marabese, Ciravegna (46' Falchini). A disp.: Neri, Re, Salliu, Menichetti. All.: Ticciati.

ARMANDO PICCHI: Selmi, Del Bravo, Pruneti (56' Polese), D'Angelo (90' Loizzo), Petri, Borboryo, Bani, Quilici, Carlotti, Giusti (46' Bonsignori), Rossi (60' Taddei). A disp.: Vinciguerra, D'Apice, Cirri, Flagiello, Bellerini. All.: Sena.

Arbitro: Burgassi di Firenze

Rete: 85′ rig. Marabese

Ammoniti: Bani, Malanchi, Di Benedetto, Franzoni