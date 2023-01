Il Mobilieri Ponsacco si salva in extremis: 1-1 con il Ghiviborgo

In pieno recupero il Mobilieri Ponsacco acciuffa l'1-1 contro il Ghiviborgo, aprendo dunque il suo girone di ritorno in Serie D girone E con un punto importante. Al Comunale partono meglio i garfagnini allenati da Massimo Maccarone, i quali si rendono pericolosi già all'8' un colpo di testa di Tiganj che chiama Pagnini ad una respinta non semplice. Gli ospiti si fanno preferire sul piano della manovra, sull'altro lato le verticalizzazioni degli uomini di Bozzi non permettono alla retroguardia avversaria di dormire sonni tranquilli. Nieri trova la via del gol, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. La ripresa scorre via senza sussulti fino al 73', quando il Ghiviborgo passa in vantaggio con un gran destro al giro di Campani. I padroni di casa non demordono e nel finale spingono alla ricerca del pareggio, raggiungendolo al 95' con il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Bachini e trasformato da Mencagli.

Mobilieri Ponsacco - Ghiviborgo 1-1, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Zaccagnini (86' Calvigioni), Rossi, Bardini (79' Lici), Martucci, De Vito, Fratini, Carli, Nieri, Regoli (65' Marcucci), Mencagli.

GHIVIBORGO: A. Marrique, Videtta, Mukaj, Signorelli, Tiganj, Nottoli (72' Campani), Bongiorni (87' Del Carlo) Terigi, Sgherri (87' Del Dotto), Della Pina, Zini (92' Bachini).

Arbitro: Isoardi di Cuneo

Reti: 73' Campani, 95' rig. Mencagli

Ammoniti: Fratini, Del Carlo