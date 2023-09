Feralpisalò-Pisa 0-1 | Vittoria al piccolo trotto con la testata di Canestrelli

Vittoria doveva essere, e successo è stato. Il Pisa torna a sorridere a un mese dal blitz di Marassi in casa della Sampdoria al termine della prestazione peggiore, per intensità e contenuti, dall'inizio del campionato. Poca intensità e idee parecchio annebbiate dalla metà campo in su per gli uomini di Aquilani, che però si scrollano di dosso tanta negatività con l'inzuccata vincente di Canestrelli.

I nerazzurri trotterellano sul rettangolo verde e chiudono praticamente senza sussulti il primo tempo più anonimo dall''inizio della stagione, La squadra di Aquilani di fatto ci prova soltanto nel primo quarto d'ora, quando riesce a conquistare un paio di corner. Sul secondo Leverbe di testa chiama alla risposta affannosa Pizzignacco prima e poi la difesa verdeblu, che si chiude a riccio sulla ribattuta a colpo sicuro di Mlakar. Dopo i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco sfruttando la spinta sugli esterni di Di Molfetta e Parigini, che costruisce anche un'ottima occasione che Balestrero non converte in gol in scivolata. Trova invece la porta Bacchetti con il colpo di testa su calcio d'angolo: Nicolas blocca a terra vicino alla riga.

Nella ripresa Aquilani apporta diversi correttivi alla ricerca del guizzo che inneschi la manovra della sua squadra. Dalla panchina si alzano Arena, Tourè, Piccinini e Barbieri. Ma l'elettrocardiogramma dei nerazzurri resta piatto più o meno fino all'ora di gioco. Quando nell'unica azione riuscita alla perfezione del pomeriggio Barbieri pesca il taglio centrale di Vignato. Il suo appoggio al limite dell'area libera la bordata di Valoti, deviata in calcio d'angolo. Dalla bandierina Veloso pesca lo stacco perfetto di Canestrelli, che schiaccia imparabilmente. E' il gol che vale tre punti, anche se a dieci minuti dalla fine il Pisa si complica la vita spalancando inspiegabilmente il contropiede ai padroni di casa. La ripartenza viene conclusa con il missile di Martella che si schianta sulla traversa e il palo prima di ritornare in campo.

La partita

E' tempo di tornare a vincere. Perché sul piano mentale, come ha specificato mister Aquilani durante la presentazione del match, il gruppo avverte qualche scricchiolio mentale in questa prolungata assenza di soddisfazioni. Il lavoro settimanale è maniacale, l'impegno sul rettangolo verde non viene mai risparmiato: i nerazzurri contro la Feralpisalò intendono passare alla cassa e intascarsi il bottino pieno. Aquilani conferma il 4-2-3-1 con Calabresi sulla corsia destra difensiva. In attacco a supporto di Moreo ci sono Valoti, Mlakar e Vignato.

I nerazzurri prendono in mano il comando delle operazioni e nel primo quarto d'ora fanno due giri dalla bandierina. Nella seconda occasione Leverbe chiama il portiere avversario Pizzignacco a una risposta complicata sulla sua incornata. Mlakar raccoglie la respinta ma la sua bordata viene allontanata nei pressi della riga di porta dalla difesa verdeblu. I padroni di casa però non restano a guardare e quando possono si distendono in contropiede. Come al 16' quando Beruatto viene ubriacato da Parigini sulla corsia: sul pallone centrale irrompe Balestrero che in spaccata spedisce fuori di un metro.

Dopo queste due fiammate la gara scivola via al piccolo trotto senza che nessuna delle due compagini riesca a incidere con ritmo e intensità nella manovra. Il Pisa fa una fatica enorme a innescare i suoi giocatori nella metà campo avversaria, i verdeblu badano quasi esclusivamente a non prestare il fianco alle folate del Pisa e quando si affacciano nella metà campo offensiva lo fanno con Parigini e Di Molfetta sugli esterni senza creare grossi grattacapi alla difesa. Si deve arrivare al 42' per registrare un altro brivido di marca gardesana. Pilati stacca più in alto di tutti sul calcio d'angolo e schiaccia di testa: Nicolas inchioda la sfera pochi centimetri prima della riga.

Dopo l'intervallo Calabresi lascia il campo per Barbieri ma il primo squillo, seppur casuale, è dei padroni di casa. Butic raccoglie un pallone vagante in area e in girata impegna a terra Nicolas. Il Pisa ci mette venti minuti prima di trovare la strada della porta. Barbieri al 67' sfonda sulla destra e propone un pallone rasoterra che al limite dell'area trova la sponda di Vignato per Valoti. Il numero 27 calcia forte e trova la deviazione in angolo di Pizzignacco. Sulla battuta di Veloso arriva lo stacco imperioso di Canestrelli, che schiaccia di potenza e gonfia la rete: nerazzurri avanti.

Subito dopo Moreo alza bandiera bianca a causa dei crampi e al suo posto entra in campo Arena. Altri due cambi introducono all'ultimo quarto d'ora del match: fuori Marin e Valoti, dentro Tourè e Piccinini. Il compito dei nerazzurri è gestire il vantaggio e, se possibile, abbassare ulteriormente il ritmo della gara. Ma all'81' i nerazzurri si complicano la vita perdendo un pallone sanguinoso sulla trequarti offensiva e spalancando un'autostrada per il contropiede spinto da Parigini. L'esterno serve al centro La Mantia: il suo mancino è respinto da Leverbe. Sulla palla vagante piomba Martella che lascia partire un missile terra aria che si schianta prima sulla traversa e poi sul palo: Pisa graziato.

Compresa l'antifona, i nerazzurri stringono le maglie e con la stessa arma sfiorano il raddoppio. Al 90' Nicolas pesca lo sganciamento profondo di Beruatto, che svernicia Compagnon e in diagonale sfiora il palo. Il terzino sinistro ha un'altra occasione ghiottissima per arrotondare il punteggio, in un'azione fotocopia: stavolta il numero 20 invece della botta sceglie la finezza del pallonetto, ma finisce per servire la palla a Pizzignacco.

Il tabellino

Feralpisalò-Pisa 0-1

Feralpisalò (4-3-3): Pizzignacco; Letizia (88' Tonetto), Bacchetti, Pilati, Martella (88' Sau); Kourfalidis (58' Hergheligiu), Fiordilino (73' Compagnon), Balestrero; Di Molfetta (73' La Mantia), Butic, Parigini. All. Vecchi

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi (46' Barbieri), Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Marin (76' Piccinini); Mlakar, Valoti (76' Tourè), Vignato (83' Caracciolo); Moreo (72' Arena). All. Aquilani

Reti: 67' Canestrelli (P)

Ammoniti: Calabresi (P), Kourfalidis (F), Canestrelli (P), Parigini (F), Pizzignacco (F), Tourè (P)

Note: arbitro Daniele Minelli; angoli 4-4 (2-2); recupero 1' e 8'