Lorenzo Lucca torna in azzurro: il centravanti è stato convocato in Under 21

Lorenzo Lucca torna in nazionale. Il gioiellino nerazzurro è riuscito a mettersi definitivamente alle spalle i problemi al ginocchio che lo hanno tormentato da novembre fino alla fine del mese di gennaio. Lo dimostra il livello delle prestazioni messe a referto nelle ultime settimane con la maglia nerazzurra: la crescita della condizione fisica e della convinzione nelle giocate è palpabile ed evidente. Se n'è accorto anche il ct dell'Under 21 azzurra Paolo Nicolato, che ha convocato il numero 9 del Pisa per le prossime due partite di qualificazione agli Europei 2023 che l'Italia disputerà contro Montenegro e Bosnia Erzegovina.

Lorenzo Lucca con la maglia dell'Italia ha collezionato finora 4 presenze e 2 gol. Uno score molto positivo che proverà a rimpinguare con le prossime due gare: venerdì 25 marzo al 'Gradski Stadion' di Podgorica (ore 18.30) contro i padroni di casa del Montenegro, e martedì 29 allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste (ore 17.30) con la Bosnia ed Erzegovina. Gli azzurrini attualmente sono secondi in classifica nel Gruppo F ad una lunghezza dalla capolista Svezia, ma con due gare in più da disputare. Tra i convocati di Nicolato spicca anche il nome di un altro calciatore pisano: Samuele Ricci. Il centrocampista cresciuto a San Giuliano Terme gioca nell'Empoli.

Altri cinque compagni di squadra di Lucca, infine, lasceranno Pisa dopo la sfida con il Cittadella di domenica 20 marzo per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Si tratta del difensore Hjortur Hermannsson (Islanda), del centrocampista Adam Nagy (Ungheria), del centrocampista Marius Marin e dell'attaccante George Puscas (Romania) e dell'attaccante Yonatan Cohen (Israele).