Continua il percorso negativo tra le mura amiche del Pisa, che proprio non riesce a trovare continuità di vittorie sul terreno dell'Arena Garibaldi. Così dopo il successo con l'Ascoli che aveva chiuso il 2023, il nuovo anno si apre con un pareggio in doppia rimonta dove a gridare vendetta sono, ancora una volta, gli svarioni difensivi e gli errori di lettura della gara del tecnico Aquilani che di fatto regala 45 minuti agli avversari.

E' un primo tempo nel quale il Pisa si muove con timore e poca intensità, lasciando troppo spazio alle ripartenze granata. Nella prima la Reggiana mette la freccia: Melegoni col destro disegna una parabola imprendibile per Nicolas, spedendo la sfera esattamente all'incrocio dei pali. La reazione nerazzurra è immediata e porta la firma di Esteves: il portoghese semina il panico in area ma nessuno è pronto per il tap-in a un metro dalla porta. Poi Mlakar si guadagna un calcio di rigore solare che Valoti trasforma con freddezza. Ma i nerazzurri faticano a prendere ritmo e vanno all'intervallo storditi, sotto nel punteggio ma ancora in gara. Sulla punizione dalla destra Canestrelli e Nicolas danno vita a un orrore che Antiste capitalizza di testa. Poi Nicolas si mette in proprio: nefandezza ancora su una punizione con Gondo che realizza il tris reggiano, ma per fortuna il Var intravede un tocco di braccio dell'attaccante ospite e cancella la rete.

Nella ripresa Aquilani ridisegna la squadra con un 3-4-2-1 più equilibrato e iniziano così ad arrivare le occasioni da gol. Bardi è strepitoso prima su D'Alessandro lanciato in verticale da Arena, poi sul diagonale rasoterra di Calabresi e infine sulla botta centrale di Esteves. La Reggiana abbassa il proprio baricentro e concede ulteriore campo ai nerazzurri. Servono altri due innesti dalla panchina, però, per arrivare al 2-2. Torregrossa è bravo a smarcarsi sulla trequarti e servire Bonfanti, che scivola dietro Marcandalli e col destro buca fra le gambe Bardi.

La partita

Si torna in campo finalmente. Archiviata la sosta invernale, il Pisa è pronto a riprendere il suo cammino nel torneo di Serie B. La prima tappa del girone di ritorno, da vivere sul terreno dell'Arena Garibaldi, mette i nerazzurri di fronte alla Reggiana: uno scontro diretto per la zona medio-bassa della classifica che Aquilani può affrontare con un Nicholas Bonfanti in più in gruppo. Il nuovo arrivato parte dalla panchina, con Moreo che invece si piazza nella posizione di riferimento offensivo supportato da Mlakar, Valoti e Lisandru Tramoni.

La partenza è uno shock: la Reggiana nella seconda ripartenza del pomeriggio sblocca il punteggio con una meraviglia di Melegoni. La difesa nerazzurra è completamente sbilanciata e il trequartista è libero di puntare Caracciolo all'interno dell'area di rigore. Il calciatore ospite si sposta la palla sul destro e lascia partire una parabola imprendibile per Nicolas: tiro all'incrocio dei pali e Reggiana avanti dopo 9'. La reazione del Pisa è immediata ma al termine dello slalom di Esteves non c'è nessun compagno a spedire la palla in rete. Giunti però al 14' arriva il calcio di rigore per i nerazzurri: Mlakar incorna, un difensore reggiano allarga il braccio e tocca la palla. Zufferli non ha dubbi e dal dischetto va Valoti: palla all'angolino, 1-1.

Dopo i fuochi d'artificio del primo quarto d'ora, la gara si assesta su binari più tranquilli. La Reggiana ha un leggero predominio nella manovra, ma di occasioni neppure l'ombra. Ci pensano Canestrelli e Nicolas al 34' a ravvivare il pomeriggio con una frittata colossale sul calcio di punizione degli ospiti. La traiettoria cade nel cuore dell'area: il difensore abbassa la testa, il portiere non capisce le intenzioni del compagno e lascia sfilare la sfera, con Antiste libero di depositare in rete il secondo vantaggio granata. Prima dell'intervallo c'è tempo per un'altra 'papera' di Nicolas su un pallone all'apparenza semplice.

Il portiere brasiliano va in presa alta sul calcio di punizione indirizzato verso il secondo palo ma sbaglia incredibilmente il gesto tecnico, lasciando la sfera nella disponibilità di Gondo. Il centravanti reggiano non si lascia pregare e col destro realizza il terzo gol ospite. Per fortuna la revisione al Var premia per una volta il Pisa: l'attaccante tocca la palla col braccio prima di calciare e così si resta sull'1-2.

Per invertire la rotta presa la match Aquilani propone tre cambi al rientro in campo. Fuori Valoti, Nagy e Barbieri, dentro Arena, D'Alessandro e Calabresi: il Pisa passa al 3-4-2-1. Proprio i subentrati costruiscono i primi due pericoli del secondo tempo. D'Alessandro servito in verticale da Arena calcia forte sul primo palo: Bardi si oppone con i pugni. Poi il portiere ospite si distende per allontanare il diagonale rasoterra scagliato da Calabresi al termine di un'azione personale.

Ancora Pisa al 66' con una bella azione in verticale propiziata da un pezzo di bravura di Arena. Esteves spinge centralmente e giunto al limite dell'area calcia col mancino: tiro potente ma centrale, Bardi respinge con i pugni. Dalla panchina si alzano anche Torregrossa e Bonfanti con la speranza di ribaltare il punteggio. E sono proprio loro due che confezionano il 2-2: il numero 10 imbuca per Bonfanti, che elude la marcatura e col destro spedisce la palla tra le gambe di Bardi. Passano due minuti e ancora il numero 9 si gira in un fazzoletto e col sinistro chiama a un altro intervento decisivo Bardi.

Il tabellino

Pisa-Reggiana 2-2

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, (46' Calabresi) Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Nagy (46' D'ALessandro); L. Tramoni (81' Torregrossa), Valoti (46' Arena), Mlakar; Moreo (69' Bonfanti). All. Aquilani

Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Romagna, Marcandalli, Sampirisi; Fiamozzi, Bianco (75' Djamanca), Kabashi, Portanova (75' Libutti); Melegoni, Antiste (75' Crnigoj); Gondo. All. Nesta

Reti: 9' Melegoni (R), 16' Valoti (P) rig., 34' Antiste (R), 82' Bonfanti (P)

Ammoniti: Bianco (R), Canestrelli (P), Barbieri (P), Valoti (P), Marin (P), Esteves (P), Kabashi (R), D'Alessandro (P), Arena (P)

Note: arbitro Luca Zufferli; angoli 6-3 (1-1); recupero 2' e 5'