Verso SudTirol-Pisa: in vendita i tagliandi del settore ospiti

Il Pisa è tornato oggi, martedì 30 agosto, ad allenarsi sui terreni di di San Piero a Grado. L'obiettivo è quello di smaltire velocemente la delusione per la prima sconfitta interna in campionato, subita per mano del Genoa, e costruire ulteriori certezze dalle ottime cose fatte intravedere per buona parte della gara contro la corazzata rossoblu. La squadra di Maran infatti è riuscita a rispondere colpo su colpo al Genoa, dimostrando carattere, qualità collettiva e individuale, buona condizione atletica e una discreta idea di gioco. Rimangono da limare alcune imperfezioni in fase difensiva che ancora costano punti, ma la strada intrapresa da Marin e compagni è quella giusta.

Alla ripresa degli allenamenti non si è presentato Ernesto Torregrossa, uscito per infortunio muscolare domenica sera dopo appena dodici minuti di gioco. Il numero 10 sta svolgendo tutti gli esami di rito, e fortunatamente una parte dell'apprensione manifestata dall'allenatore e dalla società subito dopo il fischio finale del match si è dissipata. L'infortunio non dovrebbe essere grave e l'attaccante potrebbe rientrare in gruppo entro la fine di settembre. Sicuramente non giocherà a Bolzano, in casa del SudTirol, nella quarta giornata del torneo cadetto. Oltre a lui mancherà sicuramente Arturo Calabresi, espulso nel finale della partita con il Genoa e appiedato per un turno. Potrebbero però esserci nuovi volti che arriveranno nelle ultime ore del calciomercato. La dirigenza nerazzurra è attivissima su più fronti e entro la scadenza delle trattative, fissata alle ore 20 di giovedì 1 settembre, punta a ufficializzare almeno un difensore e un centravanti.

Per la trasferta di domenica 4 settembre (ore 16.15) sono già in vendita i tagliandi del settore ospiti. I posti a disposizione dei sostenitori nerazzurro al Druso sono 600 e i biglietti sono in vendita sul circuito Diyticket, anche online, al prezzo di 15 euro per la tariffa intera, e 11 euro nella tariffa ridotta. La riduzione si applica a bambini-ragazzi dai 5 ai 17 anni, Over 70 anni, Portatori di handicap (80% e oltre) che hanno bisogno di essere accompagnati. Ingresso gratuito per bambini sotto i 5 anni.

Il calendario dei nerazzurri

La Lega B intanto ha ufficializzato date e orari dalla settima alla nona giornata. Adesso così conosciamo il cammino degli uomini di Rolando Maran fino alla metà del mese di ottobre. Ecco gli appuntamenti che attendono lo Sporting Club:

- 4° domenica 4 settembre, SudTirol-Pisa ore 16.15

- 5° sabato 10 settembre, Pisa-Reggina ore 14

- 6° sabato 17 settembre, Venezia-Pisa ore 14

- 7° sabato 1 ottobre, Perugia-Pisa ore 16.15

- 8° sabato 8 ottobre, Pisa-Parma ore 14

- 9° sabato 15 ottobre, Palermo-Pisa ore 14 ?