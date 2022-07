Promozione, Atletico Etruria: numerose conferme e il colpo Favilli

L'Atletico Etruria si prepara per affrontare la stagione della "verità" in Promozione dopo la brillante ultima annata, conclusa con il raggiungimento della finale playoff del proprio girone. Già certa la conferma di larga parte del gruppo, a partire da capitan Thomas Lorenzi, il quale battaglierà a centrocampo vestendo la maglia biancoblu per il quinto anno. Saranno ancora agli ordini di Mister Armando Traversa il centrocampista Tommaso Vaglini, l'esterno d'attacco Riccardo Orfei, i terzini classe 2002 Valerio Orlandi e Giacomo Menichetti, i centrali difensivi Mousta Kande e Nico Bozzi e gli attaccanti Marco Cavallini, Nico Coluccia e Niccolò Barnini. Oltre a loro, dalla "cantera" biancoblu salgono in Prima squadra i difensori Gabriele Sant (2003) e Marco Turini (2004) ed il centrocampista Diego Ronda (2004). In attesa di ulteriori conferme, l'Atletico Etruria ha annunciato quello che rappresenta un grande colpo entrata: Giacomo Favilli. Il trequartista classe 1995 ha compiuto la trafila nelle giovanili del Livorno fino a debuttare in Lega Pro al Pontedera, per poi proseguire in Serie D al Ponsacco. In seguito a varie esperienze in Eccellenza con Lanciotto, Larcianese e Fratres Perignano, Favilli è sceso in Promozione dove ha vestito la maglia del Saline nelle ultime due stagioni. Per l'Atletico Etruria un innesto di alta qualità.