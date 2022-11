Promozione, prova di forza del San Miniato: in dieci ribalta il Gambassi (2-1)

Un San Miniato tutto cuore conquista tre punti d'oro nell'anticipo contro il Gambassi e riprende la sua corsa nei piani alti della classifica di Promozione girone C dopo due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre gare. Davanti al proprio pubblico, i rossoblù fanno la partita ed insidiano Posarelli prima con Marconcini poi con Maccari. Ad aprire le marcature, però, è il Gambassi, con Rosi che insacca alle spalle di Micheli. Superata la mezz'ora piove sul bagnato per il San Miniato: un fallo di reazione costa a Zini il cartellino rosso ed i ragazzi di Valori sono dunque costretti a proseguire in dieci per oltre cinquanta minuti. Sotto di una rete e in inferiorità numerica viene fuori il carattere sanminiatese. In avvio di ripresa Giani pareggia su invito in area di Marianelli. Il gol dà il là ad un secondo tempo quasi esclusivamente di marca rossoblù, che si tramuta nella rete del sorpasso firmata da Maccari, servito splendidamente da Bettarini. Il Gambassi torna avanti nei minuti finali, colpendo anche una traversa, ma il risultato non cambia. In attesa delle gare domenicali il San Miniato aggancia i Colli Marittimi in zona playoff.

San Miniato - Gambassi 2-1, il tabellino della partita

SAN MINIATO: Micheli, Bettarini, Marianelli, Marconcini (75' Boldrini), Mori, Lamberti, Pacciani, Giani (73' Faraoni), Maccari (80' Scali), Boni (57' Campinoti), Zini. A disp.: Morelli, Campani, Colibazzi, Guerra, Nidiaci. All.: Valori.

GAMBASSI: Posarelli, Oliva A., Oliva S. (75' Signorini), Carcione (85' Botti), Orlandini, Vallesi, Giorgio (61' Valci), Boumarouan (74' Mazzanti), Rosi, Kodraziu, Abbate (74' Gaudino). A disp.: Bennato, Antonini, Baragli, Angioli. All.: Ciappi.

Arbitro: Bello di Empoli

Reti: 14' Rosi, 51' Giani, 78' Maccari

Note: espulso Zini al 37'; ammoniti Marianelli, Giani, Oliva A., Rosi, Kodraziu