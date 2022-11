Eccellenza e Promozione, tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend calcistico di Eccellenza e Promozione. Nella categoria "Regina" derby e scontro ad alta quota tra Cenaia e Fratres Perignano, rispettivamente terza e seconda forza del torneo. La capolista Cuoiopelli riceve il Montespertoli, mentre il San Miniato Basso, all'esordio con Fabrizio Ticciati in panchina, ospita la Pro Livorno Sorgenti. Il Tuttocuoio va a Camaiore per una sfida fondamentale nei piani bassi della classifica. In Promozione due anticipi al sabato, tra cui San Miniato-Gambassi. Domenica interessante duello Geotermica-Colli Marittimi (seconda contro quarta), l'Urbino Taccola (terzo) prova ad approfittarne in casa contro l'Atletico Etruria. Il Ponsacco, reduce da due sconfitte consecutive, è atteso dalla difficile trasferta di Cecina contro la prima della classe a punteggio pieno. Il Saline (ultimo) proverà a centrare il primo successo sul campo dell'Invictasauro.

Il programma completo

ECCELLENZA GIRONE A - 10ª giornata

Domenica 13 novembre (ore 14.30)

Armando Picchi - River Pieve

Camaiore - Tuttocuoio

Cenaia - Fratres Perignano

Certaldo - Massese

Cuoiopelli - Montespertoli

Fucecchio - San Marco Avenza

Ponte Buggianese - Castelfiorentino United

San Miniato Basso - Pro Livorno Sorgenti

PROMOZIONE GIRONE C - 8ª giornata

Sabato 12 novembre (ore 14.30)

Sant'Andrea - Atletico Piombino

San Miniato - Gambassi

Domenica 13 novembre (ore 14.30)

Castiglioncello - Atletico Maremma

Geotermica - Colli Marittimi

Invictasauro - Saline

Sporting Cecina - Ponsacco

Urbino Taccola - Atletico Etruria