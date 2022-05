Promozione playout | Il Saline vince il derby pisano con il Forcoli (3-1): salvezza ad un passo

Restano ancora 90' da giocare, ma il 3-1 con il quale il Saline ha espugnato Forcoli nella gara di andata dei playout di Promozione se non rappresenta un'ipoteca sulla salvezza dei blucerchiati poco ci manca. Al Brunner partono forte i padroni di casa, sfavoriti in caso di parità nel doppio confronto in virtù del peggior piazzamento nella stagione regolare. Al 4', sugli sviluppi di un corner, Mori svetta in area e spedisce alle spalle di Ringressi: Forcoli in vantaggio. La risposta del Saline arriva al 24', quando Rossetti infila Bulleri per l'1-1. Il match prosegue in equilibrio fino all'intervallo, con un unico lampo: la traversa colpita da uno scatenato Mori al 36'. Il secondo tempo riprende con una nuova occasione di marca amaranto: conclusione di Borselli, Ringressi si supera con un ottimo intervento. Da questo momento solo Saline. La formazione di Fignani comincia a macinare gioco e al 70' completa la rimonta con Rossetti, il quale insacca a fil di palo a compimento di un'azione di contropiede. Di Spagnoli, a cinque dal termine, il sigillo su un successo fondamentale per il Saline: domenica 29 maggio, al "Rossetti" di Cecina, solo una vittoria con tre reti di scarto permetterebbe al Forcoli di evitare la retrocessione.

Forcoli Valdera - Saline 1-3, il tabellino della partita

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Cavallini, Baldini, Favarin, Bonfigli, Salvini, Sardi, Borselli, Cardini, Mori, Telleschi. A disp.: Gliatta, Giusti, Migliarini, Nigi, Marinari, Martolini, Micheletti, Ferrera, Pucci. All.: Brontolone.

SALINE: Ringressi, Barbafiera, Burchianti, Capanni, Filippi, Spagnoli, Favilli, Pacini, Rossi, Rossetti, Lotti. A disp.: Salvetti, Ricciardi, Di Giulio, Nucera, Canessa, Nuzzi, Oldoli, Braccini, Cavallini. All.: Fignani.

Arbitro: Menta di Piombino

Reti: 4' Mori (F), 24' Rossetti (S), 70' Rossetti (S), 85' Spagnoli (S)