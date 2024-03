Verso Pisa-Palermo, sopralluogo positivo: curvino agibile e 500 biglietti in vendita

La notizia tanto attesa dal tifo nerazzurro finalmente è ufficiale: dopo il sopralluogo svoltosi nella mattinata di martedì 26 marzo, le autorità competenti hanno dato il via libera per l'agibilità del porzione di Curva Nord denominata curvino, chiusa da circa sette anni e mezzo. I lavori effettuati dal Comune hanno permesso il recupero di 500 posti nel settore più caldo dell'Arena Garibaldi.

Una soluzione auspicata e invocata anche dai gruppi organizzati della Curva Nord 'Maurizio Alberti', che dallo scorso gennaio hanno disertato le sfide casalinghe proprio per sensibilizzare tutte le parti in causa sull'inadeguata disponibilità di posti popolari all'interno dell'impianto pisano. Con la notizia della riapertura ufficiale del curvino si attende, così, anche l'annuncio del ritorno degli ultras sui gradoni dell'Arena, in concomitanza con la sfida casalinga di lunedì 1° aprile contro il Palermo.

I biglietti per la sfida contro i rosanero sono in vendita sul sito di Ticketone e nei consueti punti vendita: Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22), Pisa Store (via Luigi Bianchi), Solo Pisa (via Piave), Tifo Pisa (Fornacette). Questi i prezzi e le promozioni attive:

- Curva Nord

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

- Curva Sud

Intero. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

- Gradinata Premium

Intero. 30 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

- Gradinata Laterale

Intero. 27.00 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 19. 10 euro (+ 2 euro d.p.)

Under 14. 8.50 euro (+ 1 euro d.p.)

- Tribuna Inferiore

Intero. 40 euro (+ 5 euro d.p.)

Under 14. 10.50 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

- Tribuna Superiore

Intero. 60 euro (+ 8 euro d.p.)

Under 14. 14 euro (+ 1 euro d.p.)

Disabili. 20 euro (+ 2 euro d.p.)

SPECIALE UNDER 19. Nel settore di Gradinata Laterale saranno riservati 200 biglietti a ragazzi e ragazze appartenenti alla categoria Under 19; tali biglietti saranno disponibili (fino ad esaurimento del numero previsto) esclusivamente al Pisa Store di Via Oberdan (Borgo Largo) al prezzo speciale di 10 euro (+ 2 euro d.p.). La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti. La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2009