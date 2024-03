Adesso il progetto è ufficialmente messo nero su bianco, con tanto di tempistiche ufficiali e la prospettiva concreta di rivedere la Curva Nord al massimo (consentito per legge) della capienza in occasione della partita contro il Palermo di lunedì 1° aprile.

Sull'Albo pretorio del Comune infatti sono stati pubblicati tutti i documenti con i quali Palazzo Gambacorti ha affidato le operazioni necessarie a sbloccare i 520 posti in più localizzati nel curvino, chiuso dall'autunno del 2016 per problemi strutturali e carenze legate alle normative di sicurezza e antisismica. Il cantiere occuperà un arco temporale di 15 giorni, nel quale le ditte incaricate dovranno ultimare le richieste formulate dal Comune prima del sopralluogo delle autorità che dovrà dare il via libera alla riapertura della porzione di Curva Nord.

La parte dei lavori attinente al miglioramento antisismico delle strutture della Curva Nord è stata affidata alla ditta Metalcostruzioni Srl con sede a Cascina, per un importo complessivo di 47.258,90 euro. Il capitolo degli interventi di opere elettriche accessorie ai lavori di consolidamento della zona ovest della Curva Nord invece è stato assegnato all'azienda Diemme Elettronica con sede a Pisa, per un importo di 4.270 euro. Infine la posa dei 520 seggiolini blu verrà effettuata da Omsi Srl, con sede a Bologna, per un importo di 9.452,56 euro.

Infine le opere edili accessorie agli interventi di consolidamento antismico della zona ovest della Curva Nord saranno ultimate da Betonterra Srl, azienda con sede a Cascina, per un importo complessivo di 29.913,57 euro.