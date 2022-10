Pontedera, ecco la prima vittoria del campionato: Alessandria ko 3-2

Due successi in cinque giorni, nella settimana che ha visto l'avvicendamento in panchina da Pasquale Catalano a Massimiliano Canzi. Dopo l'1-0 a Siena in Coppa Italia, il Pontedera dà continuità di prestazione e di risultato, vincendo 3-2 ad Alessandria nella prima gara col nuovo mister in panchina. La prima mezz'ora di gara al 'Moccagatta' è scoppiettante. I granata aprono le marcature al 10': traversone da destra di Perretta sul secondo palo per Aurelio, che non sbaglia. Catanese sfiora subito il raddoppio centrando la traversa, ma l'Alessandria, alla prima offensiva, trova il pari al 13' con Speranza. Al 18' il Pontedera torna in vantaggio col colpo di testa di Cioffi, su assist di Aurelio. Ancora Cioffi chiama il portiere locale Marietta ad un grande intervento, poi alla mezz'ora Catanese cala il tris di con un'altra zuccata, su invito del solito Aurelio. Nell'immediato rientro dall'intervallo i padroni di casa accorciano le distanze con un tiro dal limite di Pagani. La reazione dei grigi si spegne, però, contro l'attenta retroguardia pontederese, che concede solo un tiro insidioso a Ghiozzi. Dalla parte opposta Nicastro sfiora il palo. Prima vittoria in campionato per il Pontedera.

Alessandria - Pontedera 2-3, il tabellino della partita

ALESSANDRIA: Marietta; Rota, Baldi, Sini, Nunzella; Mionic (89′ Lombardi), Speranza; Pagani (52′ Nepi), Filip (89′ Perseu), Ghiozzi; Galeandro. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Checchi, Pellegrini, Bellucci, Gazoul, Ventre. All.: Fabio Rebuffi.

PONTEDERA: Siano; Shiba (61′ Marcandalli), Martinelli, Bonfanti; Perretta, Ladinetti, Catanese (90′ Izzillo), Aurelio; Fantacci (62′ Guidi); Nicastro (85′ Petrovic), Cioffi (62′ Mutton). A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Di Bella, Benedetti, De Ioannon, Tripoli, Somma. All.: Massimiliano Canzi.

Arbitro: Baratta di Rossano

Reti: 10' Aurelio, 13' Speranza, 18' Cioffi, 29' Catanese, 47' Pagani