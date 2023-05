Pontedera femminile ancora ko, 3-0 per il Freedom

Quarta sconfitta consecutiva per il Pontedera femminile, che incassa un netto 0-3 dal Freedom ed è ora costretto a vincere le restanti tre partite per cercare la salvezza diretta, sperando che la Lucchese non vada oltre due pareggi o una sola vittoria in altrettante gare. Esordio amaro, dunque, per Sandy Iannella, alla prima partita in veste di allenatrice sulla panchina delle granatine a seguito delle dimissioni di Emiliano Tarabusi.

Gara abbastanza a senso unico al "Marconcini", con le piemontesi in costante proiezione offensiva. Dopo diverse occasioni non sfruttate, la prima rete ospite arriva allo scadere del primo tempo con Di Lascio. Nella ripresa i gol di Favole al 75' e di Cocco all'87' mettono i tre punti in cassaforte per la nuova terza della classe in Serie C girone A. Domenica prossima il Pontedera sarà di scena sul campo del già retrocesso Fiamma Monza: una sfida da non sbagliare.

Pontedera CF - Freedom 0-3, il tabellino della partita

PONTEDERA CF: Schiavone, Sidoni, Ceci (76’ Puddu ), Mazzella (86’ Mancini), Amitrano (58’ Rizzato), Maffei, Sivakova, Pantani, Lewandowska, Dehima (69’ Romeo), Maroso. A disposizione: Zangari. All.: Iannella

FREEDOM: Balbi, Cantoro, Ara (87’ Colombero), Ballo, Spiazzi (87’ Maino), Di Lascio (56’ Cocco), Favole, Armitano (81’ Archinà), Chudzik, Serna, Mellano (77’ Do Rosario). A disposizione: Venanzi, Manno, Costantino, Tosetto. All.: Petruzzelli

Arbitro: Sassano di Padova

Reti: 44' Di Lascio, 75' Favole, 87' Cocco

Ammoniti: 54’ Armitano