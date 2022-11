Pontedera, Canzi: "C'è grande fiducia. Vincere con 7 under in campo un orgoglio"

Tra le sei vittorie del Pontedera nelle ultime otto gare, quella ottenuta ieri, contro l'Entella al "Mannucci", rappresenta probabilmente la migliore considerando la caratura dell'avversario e lo spessore della prova disputata. Altri tre punti che permettono ai granata di continuare a scalare la classifica (settimo posto, a -6 dalla Reggiana capolista).

"Sono contento, siamo in una fase in cui c'è grande fiducia - dichiara mister Massimiliano Canzi in sala stampa - in questa partita abbiamo dimostrato di giocarcela quantomeno alla pari contro una squadra di altissimo livello, sia come qualità individuale che come qualità del gioco. Non abbiamo rubato nulla e abbiamo avuto per lunghi tratti della partita il dominio del gioco. Un dato mi rende orgoglioso: abbiamo vinto con sette under in campo: questo significa che loro sono bravi, ma che anche gli over sono bravi ad aiutarli".

Un Pontedera aggressivo e propositivo, capace di colpire ancora una volta all'inizio dei tempi. "Nel momento in cui sull'1-1, contro una squadra del valore dell'Entella, abbiamo i due braccetti della linea difensiva dentro l'area avversaria per un minuto e mezzo - spiega Canzi - significa che quantomeno ci crediamo. Se segniamo sempre all'inizio dei tempi vuol dire che approcciamo bene le partite. E' una dote e dobbiamo continuare a lavorare su questo". Il tecnico granata è soddisfatto, ma, a domanda sugli obiettivi stagionali dei suoi, non si scompone: "Dobbiamo pensare partita per partita, non abbiamo la forza per porci un obiettivo più grande di quello che è l'immediato. Dobbiamo essere bravi a trovare le motivazioni ogni partita e la forza per arrivare il prima possibile all'obiettivo che ci siamo prefissati".

Sabato, in trasferta contro l'Aquila Montevarchi, mancherà per squalifica Catanese, uno dei migliori nel match di ieri. "Sicuramente si tratta di un'assenza importante - risponde Canzi - fortunatamente però abbiamo recuperato vari giocatori a centrocampo. Cito Izzillo: è un giocatore veramente importante non solo in campo ma anche dentro il gruppo e quando ha giocato meno ha dimostrato di essere un leader. Mi sento di fargli i complimenti".