Playoff Serie C: Siena penalizzato, il Pontedera se la vedrà col Rimini

C'è l'ufficialità: sarà il Rimini ad affrontare il Pontedera nella prima partita dei playoff per la Serie B, in programma giovedì 11 maggio, ore 20.30, allo stadio "Ettore Mannucci". Il Tribunale Federazione Nazionale ha infatti punito con 4 punti di penalizzazione e un'ammenda di 1000 euro il Siena, avversario designato dei granata in virtù del nono posto in classifica, decretandone l'uscita dalla griglia per gli spareggi promozione a vantaggio del Rimini (scalato in nona posizione) e della Recanatese (ora decima). Il club senese era stato deferito il 27 aprile per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.

Il Pontedera, grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare, potrà contare su due risultati su tre per il passaggio al secondo turno dei playoff. Viceversa, il Rimini dovrà necessariamente vincere nei 90'. I precedenti stagionali sorridono agli uomini di Massimiliano Canzi, vittoriosi 1-0 nella gara d'andata in casa e usciti indenni, con un 1-1, nel match di ritorno. In città cresce a dismisura l'attesa: è quasi tutto pronto per un appuntamento storico.