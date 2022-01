Pontedera, il match del 22 gennaio contro l'Ancona Matelica in diretta su Rai Sport

Sarà un ritorno in campo di cartello quello del Pontedera: il match casalingo contro l'Ancona Matelica, valido per la quarta giornata di Serie C girone B e previsto per sabato 22 gennaio, verrà infatti trasmesso in diretta dalle telecamere di Rai Sport (canale 57 e 557 in HD). Per la prima volta nella stagione 2021/22 i granata andranno in scena sulla tv nazionale, calcio d'inizio spostato dalle 14.30 alle 15.