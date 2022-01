Pontedera, tris di acquisti: arrivano Foglia, Serena e Martini

Alla vigilia del match in casa dell'Aquila Montevarchi, il Pontedera annuncia tre innesti importanti per la rosa a disposizione di mister Maraia.

L’U.S Città di Pontedera comunica l’arrivo a titolo definitivo dalla Viterbese di Fabio Foglia, centrocampista classe 89’ di grande esperienza, con oltre 300 presenze in Serie C. La società comunica anche il ritorno in maglia Granata di Filippo Serena. Il centrocampista, dopo aver risolto il contratto con il Grosseto, arriva in prestito dal Venezia. 99 Infine si comunica l’arrivo a Pontedera anche di Matteo Martini, difensore classe 2002 in prestito dall’Empoli. Serena e Foglia sono già a disposizione di mister Ivan Maraia e convocabili già per la partita di domani contro il Montevarchi, mentre il giovane Martini raggiungerà la squadra lunedì per l’allenamento.

fonte foto e articolo: U.S. Città di Pontedera