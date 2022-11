Pontedera, Canzi: "Filotto che dà fiducia". Domenica remake a Reggio Emilia

Sotto la gestione di Max Canzi il Pontedera vola. Dall'arrivo del nuovo tecnico, i granata, tra campionato e Coppa Italia, hanno centrato la bellezza di 6 vittorie in 8 gare (una ai supplementari contro il Siena), pareggiando con la Recanatese e perdendo solo nella sfortunata trasferta di Carrara. Un rendimento da squadra d'altissima classifica, che ha permesso di salire fino agli attuali 17 punti, ad una sola lunghezza di svantaggio dalla zona playoff e con sei punti di margine sui playout.

L'ultimo successo, ottenuto sabato scorso al 'Mannucci' contro il Rimini, ha confermato la crescita dei granata sotto tutti i punti di vista, a partire dalla tenuta difensiva che per la terza gara consecutiva non ha concesso reti agli avversari. "È stata una partita che significa tanto - ha affermato Canzi nel dopo-gara - oltre ad avere vinto abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo siamo stati bravi a difenderci con ordine contro una grande squadra che ci ha provato fino alla fine. Questo filotto di vittorie è importante per la fiducia, per l'autostima e per la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Questo è un campionato dove si può sia vincere che perdere con chiunque: a fare la differenza è la continuità. Pian piano ci stiamo avvicinando all'idea di una squadra aggressiva in fase di non possesso e propositiva in quella di possesso".

Ad attendere il Pontedera nel prossimo turno c'è la trasferta al 'Città del Tricolore' contro la Reggiana: un remake della sfida di Coppa Italia già andata in scena a Reggio Emilia lo scorso 1 novembre, conclusa con la vittoria-qualificazione dei granata (0-1) grazie al gol di Somma. Gli emiliani, assieme al Gubbio, sono attualmente la terza forza del torneo con 23 punti, uno in meno delle capoliste Cesena e Virtus Entella. La formazione guidata da Aimo Diana è reduce da un pareggio a reti bianche sul campo della Virtus Entella, ma, in campionato, è tra le mura amiche che ha costruito gran parte del proprio cammino, facendo quasi en-plein con 15 punti sui 18 disponibili (unico ko 0-1 contro il Cesena, il 19 ottobre).