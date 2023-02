Il Pontedera cede di misura alla Carrarese (0-1). Decide un guizzo di Capello

Una rete ad un quarto d'ora dal termine di Capello condanna il Pontedera al ko nel derby toscano (e sfida playoff) contro la Carrarese. Al Mannucci va in scena una partita non memorabile, caratterizzata da ritmi piuttosto bassi e pochissimi spunti degni di nota. Gli ospiti si fanno vedere intorno alla mezz'ora con un paio di iniziative di Schiavi. I granata rispondono ad inizio ripresa con un mancino di Catanese, ben neutralizzato da Breza. Quando il match sembra ormai avviato verso il pareggio la Carrarese trova la stoccata vincente: punizione di Schiavi verso la porta, Capello interviene in spaccata e con la coscia infila Stancampiano. Mister Canzi tenta il 'tutto per tutto' con un triplo cambio (dentro Benedetti, Guidi, Mutton; fuori Catanese, Izzillo e Bonfanti) ed il conseguente passaggio alla difesa a quattro, ma nel finale non arriva la scossa auspicata. Il Pontedera non riesce a dare continuità alla vittoria con l'Alessandria e subisce il sorpasso in classifica degli apuani, in attesa del recupero da giocare sul campo della Vis Pesaro il prossimo mercoledì.

Pontedera - Carrarese 0-1, il tabellino della partita

Pontedera (3-5-2): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (79' Mutton); Peli (63' Goncalves), Catanese (79' Benedetti), Ladinetti, Izzillo (79' Guidi), Perretta; Ianesi (63' Cioffi), Nicastro. A disp.: Siano, Vivoli, Shiba, Sosa, Di Bella, Casadidio, De Ioannon, Markosian, Tripoli, Somma. All.: Canzi

Carrarese (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Cicconi, Della Latta (84' Cerretelli), Schiavi, Palmieri (46' Bohzanaj), Coccia (67' Grassini); Capello (84' Castigliani), Bernardotto (57' Giannetti). A disp.: Satalino, Gatti, D’Ambrosio, Frey, Pinto, Energe. All.: Dal Canto

Arbitro: Sacchi di Macerata

Rete: 75' Capello

Ammoniti: Nicastro, Ladinetti, Giannetti