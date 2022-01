Serie D, Cascina-Poggibonsi 0-1: sconfitta a testa alta nella prima del 2022

Un buon Cascina perde 1-0 al "Redini" contro il Poggibonsi, secondo in classifica, nella gara inaugurale del 2022. Le due squadre danno vita ad un match sostanzialmente equilibrato, ben giocato da entrambe nonostante le poche occasioni create, e deciso da un episodio su calcio piazzato a 10' dal termine. Nei primi 45' da segnalare solo tre tentativi, due di marca locale con Mencagli e Remorini, uno degli ospiti su azione personale di Regoli. Al rientro dall'intervallo sostituzione per mister Polzella: fuori Cesario, dentro Giani e il neoentrato si rende subito protagonista con uno spunto interessante, seppur pecchi di concretezza a tu per tu con Pacini. Ancora Cascina in avanti: al 50' Mencagli manda a lato di testa su corner di Remorini, poi lo stesso Mencagli, imbeccato da Geroni, conclude a lato. Il Poggibonsi non riesce a prendere il pallino del gioco e si fa vedere solo su palla inattiva, con una punizione di Riccobono sventata dalla difesa nerazzurra. Malanchi (migliore in campo), Giani e Remorini tornano ad impensierire Pacini, ma all'81' è il Poggibonsi a passare in vantaggio con Mazzolli, che insacca su punizione dal limite. Finale concitato, ma il punteggio non subisce ulteriori variazioni: sconfitta a testa alta per il Cascina, che domenica prossima se la vedrà col Follonica Gavorrano di nuovo al "Redini".

Cascina - Poggibonsi, il tabellino della partita

Cascina - Poggibonsi 0-1

CASCINA: Dragone, Biagioni, Lici, Malanchi, Bernardni, Pezzati, Mencagli, Bardini, Cesario, Geroni, Remorini. A disp.: Biggeri, Franceschi, Zaccagnini, Naldini, Carli, Fiumalbi, Arapi, Matteoli, Giani. All.: Polzella.

POGGIBONSI: Pacini, Rimondi, Poggesi, Mazzolli, Ponzio, Borri, Muscas, Camilli, Manfredi, Regoli, Riccobono. A disp.: Vené, Cecchi, Simoncini, Mannina, Gistri, Barbera, Bellini, Cioni, Renzi. All.: Calderini.

Arbitro: Esposito di Napoli, coad. da Isolabella di Novi Ligure e Santini di Savona

Reti: 81' Mazzolli