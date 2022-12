Mobilieri, due nuove quote: Calosi ed il ponsacchino Vannozzi

Il Mobilieri Ponsacco apre la propria finestra invernale di mercato puntando ancora sulla gioventù. Alla corte di mister Bozzi, arrivano il fantasista classe 2001 Giovanni Calosi ed il centrocampista classe 2003 Marco Vannozzi: due innesti di livello per il parco quote rossoblù. Calosi, centrocampista offensivo o seconda punta, è un prodotto del settore giovanile pratese e nonostante la giovane età conta già varie stagioni in Serie D ed Eccellenza, vissute con le maglie di Prato, Grassina, Sangiovannese e Colligiana. Proviene invece dall'FC Ponsacco, militante nel campionato di Promozione, Vannozzi. Il mediano ponsacchino è cresciuto nelle giovanili del Pisa ed a partire dalla scorsa annata, in Eccellenza, si è ritagliato un ruolo da protagonista nelle fila dell'altra compagine cittadina. I due nuovi acquisti hanno già preso parte alla trasferta di domenica ad Orvieto, conclusa con la sconfitta del Mobilieri per 1-0.