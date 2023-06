Mobilieri Ponsacco, prima le uscite. Annunciate 7 partenze

Il Mobilieri Ponsacco dà il via libera alle partenze. Dopo le conferme di De Vito e Nieri, in attesa di mettere a segno i primi colpi in entrata, il club rossoblù ha annunciato sette addii rispetto alla passata stagione. Lasciano la "Città del mobile" il portiere Jacopo Pagnini e l'attaccante Mattia Mencagli, probabilmente i due principali protagonisti della recente salvezza in Serie D. Il bomber aretino proseguirà la sua carriera al Poggibonsi. In difesa salutano l'esperto Aleksander Lici ed il giovane Mattia Turini, mentre per quanto riguarda il reparto avanzato (oltre a Mencagli) si separano le strade con Matteo Remorini, Davide Bertolini e Leonardo Calvigioni. Quello che si presenterà ai nastri di partenza della prossima massima serie dilettantistica sarà un Mobilieri Ponsacco ampiamente rinnovato.