Mobilieri Ponsacco, confermati due pezzi pregiati

Il Mobilieri Ponsacco ricomincia da Marco De Vito e Michelangelo Nieri. Sono loro le prime due conferme in vista della stagione 2023/24, che vedrà la compagine rossoblù nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Serie D. Difensore centrale, classe '91, De Vito è risultato fondamentale nel raggiungimento dell'ultima salvezza, sia per le sue qualità sul campo che per le sue doti di leadership. L'ex Flaminia e Lucchese ha collezionato ben 32 presenze, peraltro tutte da titolare.

È stato, invece, l'uomo-rivelazione dell'annata appena conclusa l'attaccante, classe 2001, Nieri. Prelevato l'estate scorsa dall'Aglianese, con già 17 gol all'attivo in due anni di D, a Ponsacco si è preso la scena con 13 reti stagionali, di cui molte decisive. In attesa di eventuali innesti e data la probabile partenza di Mattia Mencagli, potrebbe essere lui il primo violino nell'attacco del Mobilieri della prossima stagione. Intanto, fa sapere la società, prosegue la marcia di avvicinamento agli annunci del nuovo direttore sportivo e del successore in panchina di mister Bozzi. A quel punto si aprirà ufficialmente un nuovo ciclo.