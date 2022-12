Mobilieri Ponsacco, Nieri-Mencagli tra le migliori coppie gol

Le bocche da fuoco del Mobilieri Ponsacco si sono prese la scena. Tra le note più felici della prima metà di stagione dei rossoblù vi sono indubbiamente Michelangelo Nieri e Mattia Mencagli, coloro che, a suon di gol, hanno trascinato la formazione di Bozzi ad un più che positivo ottavo posto in classifica. Quindici reti in diciassette gare per il tandem d'attacco ponsacchino: in Serie D girone E hanno fatto meglio solo le coppie Riccobono-Regoli del Poggibonsi e Rinaldini-Kouko della Pianese, con rispettivamente 20 e 16 centri, in entrambi i casi equamente distribuiti. Numeri di alto livello per la Nieri-Mencagli, accompagnati da un'incidenza addirittura del 75% sul computo complessivo della realizzazioni del Mobilieri (15 su 20), emblematica dell'importanza dell'apporto dei due alla causa rossoblù.

Dietro al rendimento di Nieri e Mencagli, oltre alle doti singole, c'è la mano di mister Bozzi, il quale li ha affiancati in un 4-3-1-2 che permette loro di esprimersi secondo le rispettive caratteristiche. Lo schieramento a rombo, d'altronde, era stato anche l'abito tattico scelto prevalentemente dal tecnico nella splendida cavalcata salvezza della passata stagione al Cascina, nelle cui fila militava già Mencagli, autore di 11 gol in 22 presenze da gennaio a maggio, dopo una prima parte di campionato a secco con la maglia del San Donato Tavarnelle. Al fianco del classe '99 originario di Cortona, nella nuova avventura a Ponsacco, si è inserito perfettamente Nieri, pistoiese nato nel 2001 reduce da un'annata caratterizzata da 33 presenze e 7 reti con l'Aglianese. Nel segno dei suoi bomber, il Mobilieri Ponsacco ha tutta l'intenzione di continuare a recitare un ruolo da protagonista.